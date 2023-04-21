中概股優品車首秀一度漲超1100％ 今年美股最強勁新股

中概新能源車領域的換電第一股優品车（UCAR）在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷，優品車股價收報43.18美元，升6.2倍，創今年內美股新股上市首日的最佳表現。

美東時間4月20日，致力於提供商用新能源車換電解決方案的優品車（U Power Limited）以UCAR為股票代碼登陸那斯達克，優品車首次公開募股定價為6美元，掛牌首日曾升至75美元，日內最大漲幅達1150%，最終收報43.18美元，首日收漲619.7%。

公開資料顯示，優品車成立於2013年，總部設在上海，2016年上線汽車交易平台，線上線下結合展開全品牌汽車銷售及全系列汽車金融產品銷售。從2020年開始，優品車逐漸將重點從車輛採購業務轉移到開發UOTTA技術。

優品車此次上市募股約241.7萬股，發行價定為6美元，位於指導區間6美元到8美元的低端，不計承銷商折扣及相關發行費用，融資約1450萬美元。本次發行的淨收入將用於開發及行銷旗下智慧換電技術UOTTA驅動的電動汽車、製造和開發UOTTA 驅動的電池換電站、開發和升級UOTTA 技術，以及營運資金用途。

據華爾街見聞報導，優品車稱，相比傳統的充電模式，UOTTA智慧換電體系通過「車電分離，車輛通換、運營可控」的模式布局，在適合換電模式的業務場景下，整體運營效率可以提升20％，投資總額可節省25％。

2021年優品車將UOTTA技術應用於物流、礦山、港口等行業，並開始與主要汽車製造商合作，透過UOTTA技術適配選定的車型，共同開發推出五款UOTTA動力的電動汽車車型。

目前，優品車已與中國大陸兩家主要汽車製造商一汽解放青島汽車有限公司、湖北三環汽車有限公司簽訂合作協定，共同開發UOTTA 驅動的電動卡車。

招股書披露，2020年、2021年及2022年前六個月，優品車的營收分別為人民幣146.4萬元、801萬元、427.7萬元，淨虧損分別為人民幣653萬元、4906.4萬元及1298.6萬元。

儘管在過去幾年內，優品車的淨虧損有所擴大，但公司在新能源汽車換電領域的轉型和技術研發投入，以及與大陸國內多家商用車生產廠商建立合作關係，為公司在新能源汽車換電市場的快速發展奠定基礎。