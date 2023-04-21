漢歐國際 串連歐洲、台灣

武漢漢歐國際物流有限公司（以下簡稱漢歐國際）表示，一個經中歐班列（武漢）運回的測試櫃19日從武漢發往台灣基隆，全程經「中歐班列（武漢）+內貿鐵路+海運」方式運輸，標誌著「歐洲—武漢—台灣」鐵海多式聯運通道正式開通。 中新社報導，這批貨物於德國杜伊斯堡裝車始發，經阿拉山口入境後到達武漢，通過內貿鐵路中轉發運至寧波，再從寧波港經海運直達台灣基隆。全程運輸時間預計30天，比傳統海運縮短14天左右，有效降低了企業綜合物流成本。

此次多式聯運新通道開通，為歐洲與中國台灣之間的貨物運輸提供了新物流解決方案，實現了「海上絲綢之路」與「陸上絲綢之路」的高效融合聯通。

為保障此次多式聯運新通道開通，漢歐國際與武漢海關、寧波海關建立協調機制，為貨物及時通關提供保障；提前做好貨物到武漢後的卸載、轉運等準備工作。 近年來，漢歐國際先後開闢「日本—武漢—歐洲/蒙古國」多式聯運、「韓國—武漢—歐洲」雙向通道、「歐洲—武漢—香港」等五條中轉貿易通道，充分發揮中歐班列（武漢）通道優勢，整合武漢鐵路、水運、口岸等資源，為建設中部強大市場和內陸開放高地提供支撐，助力武漢加快形成國際物流中轉新樞紐。後期，還將大力拓展多式聯運模式，降低綜合物流成本，延伸中歐班列服務鏈條。