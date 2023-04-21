多家國際投行 調高陸GDP成長

大陸統計局18日公布首季GDP數據後，不少國際投行券商上調對中國大陸2023年的經濟成長率預期。摩根大通從6%調升至6.4%，瑞銀則從5.4％調高至5.7%。另，花旗也將大陸今年GDP成長預期從5.7%調升至6.1%。但通常給予較樂觀成長預期的高盛，則維持6.0%的預期不變。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，大陸首季數據反映經濟復甦力度強於預期，社會消費品零售成長優於期待，房地產銷售增速也是2021年中以來首次轉正。年初至今，大陸對新興市場出口大幅成長遠超預期，代表今年出口跌幅可能沒想像中大。

汪濤預計，預計未來幾個月，包括即將在4月召開的政治局會議上，大陸官方可能保持宏觀政策積極支持的基調基本不變。如果到夏季或之後消費和房地產復甦力度弱於預期，或出口大幅下跌，大陸官方可能加大對基建投資等領域的支持力度，強調加大對勞動力市場支持的必要性，不過不太可能推出大規模消費刺激政策。

汪濤表示，隨著收入反彈和消費者信心改善，消費或將進一步復甦，預計今年大陸實際居民消費將增長8%以上，名目增速達10%至11%，第2季零售可能按年有兩位數增長。房地產銷售和新開工將持續修復，但增長動能或將有所放緩。

摩根大通首席中國經濟學家朱海濱指出，大陸旅遊等消費服務業明顯反彈，房地產與固定投資觸底時間也早於預期，使大陸首季經濟反彈強勁，雖然工業增加值略低於預期，但成長節奏仍然穩固。

大陸投資機構方面，中信證券首席政策分析師楊帆表示，預計今年全年大陸GDP增長可達5.5％以上，大陸發改委19日已表態，會讓汽車及家電、房地產相關消費在後續逐步追上，成為經濟動能。

在房地產方面，楊帆認為，商品房銷售已轉正，只要保持此趨勢直至年底，預計房地產投資增速可回到接近零，大幅減少扯經濟後腿的程度，目前政策端已有許多措施，不少數據反映房市逐漸好轉，相信政策會慢慢隨時間發揮成效。

此外，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強則預測，在首季強勁復甦後，今年全年大陸經濟對全球經濟增長的貢獻率有望超過40%。