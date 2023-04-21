外資加碼 浦東新區連10年增長

中新社報導，今年4月，上海浦東新區迎來33歲「生日」。當前，浦東正持續優化營商環境，吸引企業頻頻加碼。其中，浦東前灘已成為上海跨國公司總部落戶最活躍、辦公樓宇淨吸納量最高的新興中央商務區之一。截至今年2月，浦東已集聚跨國公司地區總部累計419家，外資研發中心突破250家。

官方數據顯示，2022年浦東實際吸引外資110.60億美元，同比增長3.33%。上海市浦東新區商務委副主任曹磊表示，這不僅創下了浦東歷史上的新高，也達成了2013年至2022年浦東利用外資的十年連續增長。

全球企業緣何青睞浦東？武田製藥全球總裁兼CEO衛博科表示，武田中國地區總部落戶世博前灘，旨在借浦東更高質量對外開放的東風，依託創新實力和本土經驗，加快引進創新產品和技術，為上海打造世界級生物醫藥產業集群貢獻力量。

在浦東前灘地區，希爾頓集團在上海的第二家華爾道夫酒店正在建設中。距此不遠，希爾頓集團已經把中國總部的新辦公室搬了過來。 「新辦公室就設在前灘中心，足以證明我們對浦東經濟活力的看好」。希爾頓企業管理（上海）有限公司負責人張彧表示。

「持續加碼浦東，是因為這裡適合做生意」。許多企業坦言。無論是「一出飛機場就到人才港」的人才政策，還是「一份信用報告替代一摞合規證明」的市場准入便利化改革，營商環境是市場主體生存發展的土壤，也是浦東的金字招牌。

上海市浦東新區副區長楊朝透露，浦東將爭取放寬電信服務、醫療健康等服務消費市場外資准入限制，進一步擴大開放；主動對接高標準國際經貿規則，推動一批制度型開放措施率先在浦東開展壓力測試。他說，浦東新區還將持續鼓勵跨國公司拓展全球事業部總部功能、拓展各類新型貿易、全球物流分撥等總部職能，並支持外資研發中心加快發展。

開業一月有餘，開市客（Costco，台譯好市多）上海浦東店熱度依然持續，一輛輛塞滿全球好物的大型購物車，是消費者熱情的最好展示。硬核產業鏈外資龍頭總部企業已形成集聚態勢，未來車、創新藥、中國芯、智能造、創新藥等一大批產業鏈總部落戶浦東。