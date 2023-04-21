河南首季外貿總值2090億

鄭州海關20日舉行新聞發佈會通報稱，一季度河南省外貿進出口總值超2090億元（人民幣，下同），其中汽車出口增長超3倍，成為該省外貿出口的一大亮點。 據統計，一季度河南省外貿進出口總值中，出口增長、進口下降，分別超1401億元、688億元。加工貿易進出口依然是該省外貿的重頭戲，佔比近六成。 鄭州海關辦公室副主任張廣亮通報稱，今年第一季度河南省外商投資企業進出口增速較快，佔全省進出口總值近半壁。一季度，該省有進出口實績外貿企業近8000家，較去年同期增加751家，增長超一成。

河南省對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國和一帶一路沿線國家進出口增長較快，一季度超642億元，同比增長超一成。綜合保稅區進出口佔比近六成，全省保稅物流中心進出口合計超22億元，同比增長1.2倍。 張廣亮稱，一季度河南省外貿進出口總值中，手機及其零部件進出口佔比超五成，農產品進口、出口均實現增長，汽車出口倍增。 特別是，汽車出口58.9億元，增長3.1倍，其中電動載人汽車出口11.1億元，增長1倍，成為河南省外貿出口的一大亮點。中國知名新能源車企比亞迪工廠落地河南，本土車企宇通的新能源車輛遠銷澳大利亞、智利、丹麥、法國、英國等30多個國家和地區。

鄭州海關統計分析處副處長付喜明分析稱，河南省汽車骨幹企業注重開發國外市場，其生產重心逐步轉向新能源車型的研發及量產，歐洲等地區大力推動電動汽車的市場化，是該省汽車出口快速增長的主要原因。