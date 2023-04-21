海博會石獅登場 兩岸紡織業參加

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「融合創新、共享時尚新生活」為主題，第二十五屆海峽兩岸紡織服裝博覽會（簡稱海博會）4月18日至20日在石獅舉行，吸引兩岸200餘家紡織服裝企業參展，共拓合作新路。

中新社報導，作為中國大陸目前唯一以「海峽兩岸」冠名的紡織服裝專業展會，「海博會」上的台灣元素一直吸引著海內外廠商和參觀者。組委會相關負責人說，通過與台灣紡織業拓展會等機構的密切聯系，引領台灣紡織企業入駐參展，促進石獅紡織服裝業與台灣業界新面料、新信息的交流合作，是每屆「海博會」的亮點。

在台灣館，多家台灣紡織企業帶來紡服新科技，主打各式功能性面料、配件及終端產品，以及部分自主研發的復合功能性紡織品，頗受廠商、採購商青睞。 　　

深耕高端禮服、婚紗面料行業多年的彭金章此行帶來公司招牌產品—歐根紗，歐根紗品種穩定，布料的透視感好、霧面效果好、亮度均勻，適合用作禮服和女裝。他認為，隨著大陸紡織面料市場的多元化、國際化、時尚化、智能化，加之民眾消費觀念、模式改變，禮服面料正逐步走入尋常百姓家，迎來好時機。

台灣科陽國際企業有限公司負責人邱鶴銘表示，期待藉助「海博會」平台認識更多志同道合的夥伴，在智能面料、智能服裝領域展開合作，讓產品銷往更遠地方。

婚紗

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