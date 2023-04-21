鞋博會晉江開幕 2千餘廠商參展

以「晉智造 世界潮」為主題，第二十四屆中國（晉江）國際鞋業暨第七屆國際體育產業博覽會（簡稱鞋博會）19日在「中國鞋都」福建晉江開幕，吸引兩岸鞋業以及英國、俄羅斯、巴西、伊朗等70多個國家和地區的2000多家海內外展商。

中新社報導，本屆鞋博會展覽面積6萬平方米，共設置2400個國際標準展位，設立一帶一路國際館、台灣鞋機館、數字經濟館等10多個特色主題館，更有「國際範」、「科技風」，更顯「時尚韵」、「煙火氣」。

在「一帶一路」國際館，哈薩克斯坦小夥子阿博特說著一口流利的中文，在展位前向參觀者介紹自己帶來的鞋子、鞋材等產品。

「這是我第一次以參展商的身份參加晉江鞋博會」。阿博特表示，和往年來鞋博會參觀、採購不同，今年的重心在於推介自己的產品，希望把產品銷往南美洲、東南亞等新市場。

台灣以鞋機產業聞名全球，而晉江鞋產業規模大、產業鏈完整，兩地互補性強。自第八屆鞋博會首次設立台灣館以來，兩岸鞋業相伴多年，尤其在智能鞋機等方面合作愈加緊密。今年，台灣製鞋工業同業公會、台灣機械工業同業公會繼續組團參展，帶來台灣鞋機最新產品與技術。

台灣機械工業同業公會副會長李明儒說：大陸正從世界工廠變成世界最有希望的市場，兩岸鞋業未來一定會越來越好。

晉江鞋服產業集群規模已超3000億元人民幣，成為世界鞋服產品重要的「智造」生產基地。

本屆鞋博會引入石墨烯、人工智能等技術成果，智能鞋類生產線、仿人跑步機器人等最新技術產品，並展示了最新的數字化應用場景和解決方案。