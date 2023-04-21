江西對粵港澳大灣區 投資合作會舉行

2023江西省對接粵港澳大灣區投資合作推介會20日上午在廣東深圳舉行。此次推介會簽約項目91個，簽約金額逾1587億元人民幣。

中新社報導，本次活動以「融入大灣區，贛出加速度」為主題，由江西省人民政府主辦，江西省商務廳牽頭，江西省政府駐廣東（深圳）辦事處等承辦。來自粵港澳大灣區的行業龍頭企業、知名企業和重點商協會代表等300餘人參加了推介會。

自2002年以來，江西省成功舉辦20屆對接粵港澳大灣區經貿合作活動。經過持續培育打造，該活動已成為江西展示開放形象的窗口和響亮的招商品牌。特別是在承接大灣區產業轉移方面，香港是江西利用外資第一來源地，廣東是江西利用省外項目資金主要來源地。

出席會議的江西省省長葉建春在主旨演講中表示，江西與粵港澳大灣區地域相連、文脈相通、經濟相融、人緣相親，同飲東江水、共行京九路，結下了深厚友誼。粵港澳是江西重要貿易夥伴，江西70%以上的項目和資金源自粵港澳。我們將推動江西深度融入粵港澳大灣區，攜手打造粵港澳大灣區與中部地區深度合作示範區，創造更多「老區+灣區」共贏發展的全國範例。

當天推介會現場還舉行了重點合作項目簽約儀式。通過前期對接洽談和跟蹤推進，本次投資合作推介會共簽約內外資項目91個，簽約金額共計1587.91億元人民幣，涉及電子信息、新能源、新材料等江西省優勢產業、重點發展產業及傳統產業。