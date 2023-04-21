廣交會第1期結束 逾126萬人進館

第133屆廣交會第一期19日結束，累計進館人流量超過126萬人次。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，當前全球經濟復甦緩慢，國際貿易增長乏力，國際航班往來仍不夠便利，但從第133屆廣交會第一期運行情況看，參展企業和境外客商對參展效果充分肯定，普遍認為好於預期。

「中國對外貿易中心」微信公眾號報導，本屆廣交會首次全面恢復線下舉辦，第一期為本月15日至19日，共設家用電器、建材衛浴、五金工具等20個展區，1萬2911家企業線下參展，其中新參展企業3856家。

徐兵指出，儘管境外採購商到會還在恢復中，但參會採購商成交意願較強，下單更快。 有採購商稱廣交會綜合性的特點滿足了「一站式」採購需求。 有些參展企業首日已收穫300萬美元意向訂單，工業自動化及智慧製造展區有企業收穫的訂單達1000萬美元。

徐兵表示，隨著市場需求呈現定制化、個性化趨勢，展會的功能和成交模式也在不斷拓展，溢出效應更強，現場看樣、實地看廠、調整產品設計方案後再下單的成交模式逐漸增多。本屆廣交會上，很多企業表示已有大量客戶預約實地看廠。

徐兵還說，第133屆廣交會第二期將於4月23日開展，將繼續加大採購商邀請力度，優化配套服務，為全球展客商提供更好的洽談成交環境；歡迎全球工商界人士參加廣交會，共享中國機遇，共謀更好發展。

中新社報導，機電類產品一直是廣交會成交的熱門品類，受到國際商務往來逐步恢復、外貿穩規模優結構政策措施的落實、國際客戶補庫存等因素利好，機電類產品短期出口形勢好轉，企業出口預期向好。

根據中國海關總署數據，今年第一季度，中國機電產品出口3.27萬億元人民幣，同比增長7.6%。另據中國機電產品進出口商會對本屆廣交會參會企業的調研顯示，36.8%的受訪企業預計今年上半年出口額同比增長，對全年出口額持增長預期的企業比重擴大至42.5%。

調研顯示，本屆廣交會參會的機電企業對「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）國家和地區市場的預期，明顯好於歐美市場，超八成企業預計全年對RCEP市場出口持平或增長。 連日來，本屆廣交會現場來自印度、東南亞、南美等地的採購商很多。多家受訪的外貿企業表示，企業正積極拓展更多的渠道，往新興市場發力，擁抱跨境電商等。