國台辦潘賢掌見電電公會 表態採更多措施提供更好環境

繼商總、工總分別赴北京會見大陸國台辦主任宋濤後，據國台辦旗下「中國台灣網」，中共中央台辦、國台辦副主任潘賢掌20日會見台灣電電公會理監事參訪團。 潘賢掌說，下一步，大陸將繼續採取更多措施，為兩岸同胞正常交流往來提供更多便利和更好環境。

潘賢掌表示，中共總書記習近平強調，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。今年以來，廣大台胞台企熱切期盼盡快恢復兩岸人員往來和各領域交流合作。

他說，我們急同胞之所急，已經實施一系列舉措推動兩岸交流合作正常化、常態化。下一步，我們將繼續採取更多措施，為兩岸同胞正常交流往來提供更多便利和更好環境。

潘賢掌接著說，今年以來，大陸經濟呈良好恢復趨勢，歡迎包括電電公會在內的廣大台商台企把握以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興的歷史機遇，在大陸實現更大、更好的發展。

潘賢掌說，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，維護台商在大陸的合法權益，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，一如既往、全心全意為台胞台企辦實事、做好事、解難事，積極支持台商台企融入新發展格局、參與高質量發展，讓大家願意來、留得住、融得進、發展好，讓兩岸融合發展造福更多台灣同胞。

潘賢掌強調，兩岸同胞是一家人，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。 「台獨」分裂與兩岸和平水火不容，是台海和平穩定的最大威脅。希望電電公會秉持民族大義、堅定反「獨」促統，為祖國統一、民族復興作出更積極貢獻。

據「中國台灣網」，電電公會理事長李詩欽說，期待兩岸盡快恢復常態化交流合作。電電公會將抓住大陸現代化建設的機遇，繼續組織會員企業參加大陸各地經貿活動，擴大兩岸業界人員往來，為推動兩岸關係和平發展、融合發展發揮積極作用。

資訊顯示，電電公會現有會員3,006家，涉通訊、光電、半導體等16大類，會員企業產值佔台灣工業總產值近6成、出口額佔台灣總出口額超過6成，是具有較大影響力的工商團體之一。