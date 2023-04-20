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ECFA要繼續談？陸委會：盼大陸移除協商障礙 隨時可談

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委詹志宏20日強調，兩岸隨時都可進入ECFA機制，把還沒談完的，或者已經談還沒結論的逐步來談。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委詹志宏20日強調，兩岸隨時都可進入ECFA機制，把還沒談完的，或者已經談還沒結論的逐步來談。（記者廖士鋒／攝影）

最近陸方對我方啟動貿易壁壘調查，有聲音認為下一步是ECFA，而政府對ECFA的態度也更加明確，陸委會主委邱太三日前指出，中止ECFA將破壞兩岸關係。但ECFA協議本文目前主要處於早收清單階段，服貿、貨貿協議都未能生效完成談判，對此陸委會表示，希望中國大陸早點移除障礙，隨時都可進入這個機制逐步來談。

陸委會副主委詹志宏20日下午在記者會上，對本報記者詢問目前政府對於ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）文本明定雙方「儘速完成」服貿協議、貨貿協議磋商的看法，指出兩岸已經長時間沒有協商，「這個障礙希望中國大陸早點移除，隨時都可進入這個機制，把還沒談完的，或者已經談還沒結論的，甚至新議題都希望能夠逐步來談」。

而對於大陸對我方啟動貿易壁壘調查，詹志宏則強調，這個案子跟主管機關了解與ECFA沒有直接關係，兩岸貿易、投資一向是互蒙其利，「不會說單方面誰讓誰、誰惠誰問題，俗話講，賠本生意沒人做」。

至於經濟部在2020年5月就提到有針對ECFA中止的具體作法，究竟有哪些具體做法？詹志宏則回應，經濟部公布新聞稿到現在為止並沒有碰到這兩天前遇到的狀況，「經濟部、其他部會，都有在因應，且持續進行調整中，這些工作是貿易正常化，是我們一個很重要指標」。

他指出，過去兩岸間貿易哪些應該要開放的、曾經談過但沒有結論的，這幾年也持續把沒有經談判而開放的項目也逐步開放，「應該有9000多項我們主動開放，並不是談出來的」，還有分散市場等等，都屬於因應範圍。

蔡英文總統2010年曾批評ECFA是糖衣毒藥、是個喪權辱國的不對稱條約，但陸委會2021年迄今多次強調，ECFA實施以來對雙方有利，不希望陸方因政治因素終止ECFA，造成雙方損失及傷害兩岸關係。

根據ECFA協議所成立的「兩岸經濟合作委員會」（經合會）原則上每半年至一年，輪流在兩岸召開例會，落實協議需要的磋商、解決任何關於協議解釋、實施和適用的爭端、監督並評估協議執行等，但據了解，2016年政黨輪替以來，經合會機制即中斷，迄未再召開。

ECFA 陸委會

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