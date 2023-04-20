人行：首季房地產貸款上升 將穩固對經濟支持力度

中國人民銀行新聞發言人阮健弘20日表示，第1季房地產業中長期貸款增速呈上升態勢，3月底房地產業中長期貸款增長6.4%，比上月底和上年末分別高0.7和2.4個百分點，第1季新增人民幣6,536億元，與上年相比多增人民幣3,791億元。

阮健弘在人行舉行一季度金融數據新聞發布會上指出，下階段穩健的貨幣政策要精準有力，穩固對實體經濟的持續支持力度，預計2023年信貸投放以及社會融資規模增長將保持平穩。他並強調，大陸不存在長期通縮或通膨的基礎。

據澎湃新聞報導，阮健弘在人行第一季金融數據新聞發布會上指出，今年一季度金融運行總體平穩，流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟的融資成本穩中有降，金融支持實體經濟的力度明顯增強。

阮健弘稱，今年第一季，人民幣貸款增加10.6兆元，與上年相比多增2.27兆元。這代表今年第一季度金融體系對實體經濟的信貸支持力度是比較強。

從人民銀行的調查問卷看，今年一季度貸款總體需求指數是78.4%，比上季度高了18.9個百分點。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設施建設、服務業等重點領域，房地產貸款增長呈上升態勢。

利率方面，3月新發放的企業貸款加權平均利率為3.96%，比上年同期低29個基點，新發放的普惠小微企業貸款利率為4.42%，比上月和上年同期分別低11個和41個基點。

從結構看，信貸結構持續優化，央行繼續發揮結構性貨幣政策的精準導向作用，引導金融機構加大對普惠金融、科技創新等領域的金融服務。

3月末製造業的中長期貸款餘額年增41.2%，比各項貸款的增速高29.4個百分點。基礎設施領域中長期貸款餘額年增15.2%，比各項貸款的增速高3.4個百分點。科技型中小企業貸款餘額年增25.2%，比各項貸款的增速高13.4個百分點。普惠小微貸款餘額年增26%，比各項貸款的增速高14.2個百分點。

人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，總體看，金融數據領先於經濟數據，實際上反映出供需恢復不匹配的現狀。鄒瀾強調，對通縮提法要合理看待，通縮一般具有物價水平持續負增長，貨幣供應量持續下降的特徵，經常伴隨經濟衰退。

鄒瀾指出，當前大陸物價仍在溫和上漲，經濟運行持續好轉，與通縮有明顯區別。中長期看，大陸經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通膨的基礎。