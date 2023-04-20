長鑫存儲擬今年申請在上海IPO 估值將逾4478億元

大陸長鑫存儲計劃今年申請在境內首次公開發行股票（IPO），這家晶片製造商的估值可能超過145億美元（約合新台幣4,478億元），這項具有里程碑意義的上市案，無疑再度展現北京的科技雄心。

彭博報導，消息人士說，長鑫存儲計劃以不少於145億美元的估值，在上海證交所科創板掛牌上市，目前長鑫存儲正在挑選承銷商，仍未敲定IPO的規模。

145億美元的估值相當於大陸重量級晶片製造商中芯國際的40%左右，去年中芯國際的營收超過70億美元。

長鑫存儲是少數幾家體現大陸科技雄心的大公司之一，該公司也是大陸最大DRAM儲存晶片製造商之一。

美國正在全面封鎖大陸半導體產業發展，彭博認為，長鑫存儲上市是否會引起騷動還不清楚。但從過去幾次制裁經驗來看，美國幾乎扼殺了長鑫存儲同業，例如當時才剛發跡的晉華集成電路，以及華為的智慧手機業務。

位於福建的晉華集成電路2018年被時任美國總統川普於當年10月底下令，基於國安考量禁止向美企購買半導體元件。在缺乏外國高階技術支援下，導致晉華生產時面臨不少瓶頸。