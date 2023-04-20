快訊

前AV導演在家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮曝犯案動機：想教訓他

台積電第2季季減中個位數百分比 魏哲家揭高雄廠「重大轉變」

葉門85死踩踏意外：9美元慈善布施卻釀成人命慘案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頎邦轉投資「頎中科技」登陸科創板 收盤漲43.97%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技19日科創板上市。（合肥日報）
台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技19日科創板上市。（合肥日報）

台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技，20日在上海證券交易所科創板上市，發行價格為人民幣12.1元，開盤後一度漲超45%；截至收盤漲幅43.97%，收盤價為人民幣17.42元。

頎中科技透過此次公開發行，共募集資金人民幣22.33億元，主要用於先進封裝測試生產基地專案、高密度微尺寸凸塊封裝及測試技術改造項目等。

香港格隆匯報導，截至發行前，公司的控股股東為合肥頎中控股，持有公司40.15%的股份；實際控制人為合肥市國資委，透過合肥頎中控股、芯屏基金能夠決定公司超過50%的股份表決權和超過半數的董事表決權。

中國證券報報導，合肥市委常委袁飛致辭表示，當前合肥正在加快推進科創金融改革試驗區建設，推動形成「科技—產業—金融」良性循環，以高質量的金融服務助推合肥打造具有國際影響力的科技創新策源地和新興產業聚集地。今後合肥將一如既往地支持以頎中科技為代表的市場主體做大做強。

上海證券報報導，頎中科技總經理楊宗銘指出，未來頎中科技在鞏固加強顯示驅動晶片封測行業地位的同時，期待將非顯示驅動晶片封測業務拓展至佔營收三成的規模，將頎中科技產品線打造得更加立體、健康和豐富。

頎中科技是積體電路高端先進封裝測試服務商，為客戶提供全方位的集成電路封測綜合服務，覆蓋顯示驅動晶片、電源管理晶片、射頻前端晶片等多類產品。

財報方面，2019到2021年及2022年上半年，頎中科技營收分別為人民幣6.69億元、8.69億元、13.20億元及7.16億元；淨利潤分別為人民幣0.41億元、0.55億元、3.05億元及1.81億元。

頎邦

延伸閱讀

Yole分析：先進封裝是NAND和DRAM技術進步的關鍵因素

頎邦轉投資頎中科技 20日上交所科創板上市

濟南試驗區 砸72億助科創融資

因應台積電設廠 中山大學半導體製造研究所今起招生

相關新聞

鴻海旗下工業富聯澄清丟單不實消息 股價大漲10%

鴻海（2317） 旗下工業富聯今（20）日股價收盤暴漲逾 10%，收人民幣19元，主要是該公司發布公告澄清，網路傳出該...

頎邦轉投資「頎中科技」登陸科創板 收盤漲43.97%

台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技，20日在上海證券交易所科創板上市，發行價格為人民幣12.1元，開盤...

展台冰淇淋只給外國人?BMW MINI中國道歉：工作人員失職

長江日報旗下九派新聞報導，有大陸網友爆料，在上海車展寶馬（BMW）MINI展台工作人員發放冰淇淋疑區別對大陸和外國訪客。

中國電動車追求降本增效 車用晶片廠面臨成本壓力

中國新能源車市場近期面對國際車廠降價挑戰，加上官方鼓勵汽車消費以刺激經濟，市場掀價格戰。在車廠追求降本增效下，壓力反而落...

北京上海香港入榜全球10大最富城 身家百萬美元以上均近13萬人

投資移民公司Henley＆Partners與全球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）聯合發布《20...

上演武俠片？免寶寶樹CFO被免職拒交接 持長劍強占辦公室

近日，有消息曝出寶寶樹集團CFO徐翀被免職後，在現場上演武俠片，手持長劍強行攻入辦公室，並把自己反鎖在裡面三天。引發網友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦