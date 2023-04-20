頎邦轉投資「頎中科技」登陸科創板 收盤漲43.97%

台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技，20日在上海證券交易所科創板上市，發行價格為人民幣12.1元，開盤後一度漲超45%；截至收盤漲幅43.97%，收盤價為人民幣17.42元。

頎中科技透過此次公開發行，共募集資金人民幣22.33億元，主要用於先進封裝測試生產基地專案、高密度微尺寸凸塊封裝及測試技術改造項目等。

香港格隆匯報導，截至發行前，公司的控股股東為合肥頎中控股，持有公司40.15%的股份；實際控制人為合肥市國資委，透過合肥頎中控股、芯屏基金能夠決定公司超過50%的股份表決權和超過半數的董事表決權。

中國證券報報導，合肥市委常委袁飛致辭表示，當前合肥正在加快推進科創金融改革試驗區建設，推動形成「科技—產業—金融」良性循環，以高質量的金融服務助推合肥打造具有國際影響力的科技創新策源地和新興產業聚集地。今後合肥將一如既往地支持以頎中科技為代表的市場主體做大做強。

上海證券報報導，頎中科技總經理楊宗銘指出，未來頎中科技在鞏固加強顯示驅動晶片封測行業地位的同時，期待將非顯示驅動晶片封測業務拓展至佔營收三成的規模，將頎中科技產品線打造得更加立體、健康和豐富。

頎中科技是積體電路高端先進封裝測試服務商，為客戶提供全方位的集成電路封測綜合服務，覆蓋顯示驅動晶片、電源管理晶片、射頻前端晶片等多類產品。

財報方面，2019到2021年及2022年上半年，頎中科技營收分別為人民幣6.69億元、8.69億元、13.20億元及7.16億元；淨利潤分別為人民幣0.41億元、0.55億元、3.05億元及1.81億元。