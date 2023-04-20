第133屆廣交會第一期結束 超過126萬人次進館

第133屆廣交會第一期結束，累計進館人流量超過126萬人次。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，當前全球經濟復甦緩慢，國際貿易增長乏力，國際航班往來仍不夠便利，但從第133屆廣交會第一期運行情況看，參展企業和境外客商對參展效果充分肯定。

「中國對外貿易中心」微信公眾號報導，本屆廣交會首次全面恢復線下舉辦，第一期為本月15日至19日，共設家用電器、建材衛浴、五金工具等20個展區，1萬2,911家企業線下參展，其中新參展企業3,856家。

徐兵指出，儘管境外採購商到會還在恢復中，但參會採購商成交意願較強，下單更快。 有採購商稱廣交會綜合性的特點滿足了「一站式」採購需求。 有些參展企業首日已收穫300萬美元意向訂單，工業自動化及智慧製造展區有企業收穫的訂單達1,000萬美元。

徐兵表示，隨著市場需求呈現定制化、個性化趨勢，展會的功能和成交模式也在不斷拓展，溢出效應更強，現場看樣、實地看廠、調整產品設計方案後再下單的成交模式逐漸增多。本屆廣交會上，很多企業表示已有大量客戶預約實地看廠。

第133屆廣交會第二期將於4月23日開展。