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陸首季農業農村經濟開局良好 「菜籃子」供應穩定

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸國務院20日舉辦「2023一季度農業農村經濟運行情況」記者會。圖為農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德。（取自中國網直播）
陸國務院20日舉辦「2023一季度農業農村經濟運行情況」記者會。圖為農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德。（取自中國網直播）

大陸國務院20日召開記者會，表示今年首季農業農村經濟運行平穩、開局良好，將持續保障「米袋子」、「菜籃子」、「油瓶子」供給穩定。

春耕春播佔大陸全年農產量一半以上，對大陸糧食供給安全具重要性。在大陸國務院新聞辦20日舉行的「2023一季度農業農村經濟運行情況」記者會上，農業農村部發展規劃司長曾衍德表示，今年首季抓緊抓實春耕生產，以「保夏糧、穩春播、擴大豆、提單產」為主要工作目標，確保夏季糧油收穫有基礎，並稱夏收作物長勢良好。

今年初中共「中央一號文件」首次提及「農業強國」目標，曾衍德表示，目前透過扶植產業就業，盼拓展「脫貧攻堅」成果。根據國家統計局數據，首季大陸農村居民人均可支配收入達人民幣6,131元，增長4.8%，且高於城鎮居民收入增速。

曾衍德說，將持續深化農村改革，從提升投資農村、扎實推進農村建設、拓展產業鏈等方面著手進行。他指出，3月農業產業化國家重點龍頭企業PMI指數為55.4%，比同期製造業高3.5個百分點，另新創建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、200個農業產業強鎮，盼打造農產發展高地，為農業強國打下良好基礎。

近期中共為加速經濟回升，不斷強調需擴大內需，而農村正是巨大的消費市場。曾衍德說，目前農村消費水平仍然較低，但潛力巨大。將透過產業賦能、加強建設、創新供給、深化改革等方式，讓農村沉睡資源煥發新的活力。

另，針對「中央一號文件」強調加力擴種大豆油料，曾衍德表示，今年是首次將大豆生產任務，納入糧食安全黨政同責考核，農業農村部已推出大豆生產扶持政策，並將種植任務落實到100個大豆生產重點縣。

有媒體報導，黑龍江省對於大豆生產者補貼每畝達到人民幣350元以上，內蒙古則對大豆玉米補貼差額擴大到260元以上。曾衍德回應，目前透過補貼、保險、收儲的「組合拳」政策，「這些都釋放了明確的信號，目的是為保護和調動農民的種豆積極性。」

大陸農業部官員稱，今年首季抓緊抓實春耕生產，確保夏季糧油收穫有基礎。圖為湖南長沙農民正在進行水稻插秧作業。（新華社）
大陸農業部官員稱，今年首季抓緊抓實春耕生產，確保夏季糧油收穫有基礎。圖為湖南長沙農民正在進行水稻插秧作業。（新華社）

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