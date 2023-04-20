投審會1-3月核准對陸投資7.58億美元 年減10.4%

根據經濟部投審會統計，112年1-3月核准對中國大陸投資件數為87件，件數較上年同期減少11.22％；核准投（增）資金額計7.58億美元，折合新台幣227.33億元，較上年同期減少10.40％。

投審會表示，112年1-3月核准僑外投資件數為537件，較上年同期減少4.45％；在核准金額部分，投（增）金額計26.26億美元，較上年同期減少7.85％。惟投（增）資金額已逐月成長，112年3月單月投（增）資金額為16.57億美元，較上月成長144.92％，亦較上年3月成長67.19％。

112年1-3月核准新設公司件數為305件，新設公司投資金額6,206萬美元；另112年1-3月核准新南向國家來台投資件數為128件，較上年同期增加8.47％，投（增）資金額計3.51億美元，較上年同期增加38％，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資方面，112年1-3月核准陸資來台投資件數為8件，較上年同期減少38.46％；投（增）資金額計1,140萬美元，較上年同期增加74.77％，主要係因112年1-3月核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2.75億元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,564件，核准投（增）資金額計25.78億美元。

對外投資方面，112年1-3月核准（備）對外投資件數為123件，較上年同期減少16.89％；投（增）資金額計68.86億美元，較上年同期增加239.62％，主要係因112年1-3月核准台積電以35億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以7.23億歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

投審會表示，另112年1-3月核准（備）對新南向國家投資件數為44件，較上年同期增加29.41％，投（增）資金額計14.14億美元，較上年同期增加96.42％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，112年3月單月對中國大陸投資核准件數為36件，核准投資金額為3.48億美元，折合新台幣104.41億元；112年1-3月核准對中國大陸投資件數為87件，件數較上年同期減少11.22％；核准投（增）資金額計7.58億美元，折合新台幣227.33億元，較上年同期減少10.40％。

112年1-3月核准對中國大陸投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省2.94億美元，折合新台幣88.14億元，占38.77％；廣東省1.71億美元，折合新台幣51.28億元，占22.56％；上海市1.40億美元，折合新台幣42.77億元，占18.51％；四川省4,449萬美元，折合新台幣13.35億元，占5.87％及浙江省2,535萬美元，折合新台幣7.61億元，占3.35%，前5名合計約占本期核准對中國大陸投資總額的89.06％。

在投資業別方面，則以電子零組件製造業美金3.99億美元，占52.60%；電腦、電子產品及光學製品製造業7,878萬美元，占10.40％；電力設備製造業5,512萬美元，占7.27%；批發及零售業4,466萬美元，占5.89％及汽車及其零件製造業4,092萬美元，占5.40%，前5名合計約占本期核准對中國大陸投資總額的81.56％。