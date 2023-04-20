上海啟動生醫產業朋友圈

「上海市生物醫藥產業投資促進夥伴計劃」18日在滬啟動。

首批夥伴計劃成員包括上海醫藥、復星醫藥、羅氏、阿斯利康等。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會生物醫藥產業處處長李甲在啟動大會上稱，2023年，上海將推動全市生物醫藥產業規模超過9000億元（人民幣，下同），其中製造業產值計劃突破2000億元。

李甲表示，生物醫藥是上海的三大先導產業之一。2022年，上海市生物醫藥產業規模穩步擴大、上市企業數量持續增加。根據當天發布的「上海市生物醫藥產業投資指南」（2023版），2022年上海市生物醫藥產業規模達8537億元，同比增長5.7%。

上海希望打造世界級「生物醫藥產業朋友圈」，不斷培育發展新動能，增強產業競爭力。

啟動大會上，部分夥伴計劃企業的代表分享了對當前生物醫藥產業發展的看法。艾昆緯企業管理諮詢（上海）有限公司執行總監柴研表示，在全球生物製藥研發創新領域，中國的位置越來越重要，尤其是在新興技術領域，中國更有望與全球同步發展甚至彎道超車。但他也指出，中國創新藥目前仍面臨賽道集中、上市略慢等挑戰，產研結合與技術轉化仍需提高。