上海合作組織會議 聚焦生態

根據大陸生態環境部消息，第四次上海合作組織（簡稱上合組織）成員國環境部長會18日以線上形式舉行。

中新社報導，大陸生態環境部副部長趙英民率團出席會議。

各方分享了環境保護工作進展與成效，圍繞「2022-2024年〈上合組織成員國環保合作構想〉落實措施計劃」實施情況進行交流，並審議通過了「第四次上合組織成員國環境部長會議聯合公報」。

中方指出，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。過去十年，大陸在經濟高速增長的同時，生態環境質量持續改善，碳排放強度大幅下降。同時，中方全面參與國際環境治理，積極參與全球氣候變化談判進程，成功舉辦「生物多樣性公約」第十五次締約方大會，深入推進綠色一帶一路建設。中國高度重視上合組織的生態環保合作，積極落實「上海合作組織成員國元首理事會關於應對氣候變化的聲明」等合作文件，推動共建上合組織環保信息共享平台，探索建設上合組織生態環保創新基地，積極開展多雙邊交流活動。

中方強調，面對當前複雜多變的國際形勢，上合組織國家應進一步深化生態環保領域合作，攜手應對全球環境挑戰。一是踐行真正的多邊主義，共商全球環境治理良策；二是深化各層級務實合作，推動已有成果文件落地見效；三是聚焦科技創新，打造生態環保合作增長點。

會議由2023年上合組織輪值主席國印度環境、森林與氣候變化部部長布彭德．亞達夫主持。