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過來人經驗談／台商二代：融入再創業、多交朋友

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「一直覺得這裡就是家。」台商二代林璟雯說。上世紀80年代末，林璟雯家中長輩來北京餐廳，她的父親也跟著前去考察大陸發展情況。「他的第一站是天安門，因為在台灣的課本上看到過，想實地看一看。」

中新社報導，林璟雯說，父親一來北京就愛上了這裡，1991年底將妻女也接過來。一開始是經營餐廳，然後又嘗試養殖業、保健品業，事業越來越興旺，接著在北京招商引資政策下投資了當時尚且偏僻的京郊房山區，與這片土地結下更深緣分。

在北京長大的林璟雯，從首都經濟貿易大學畢業後，又到澳洲讀碩士，回大陸後便幫父母打理生意。幾年前，她開始負責管理家中位於房山區的汽車教練場。「現在的交通條件跟以前完全不一樣了。」林璟雯如講述家鄉般開心地介紹，如今教練場往外一百公尺就是高速路，已進入北京主城一小時生活圈。「地理環境和交通優勢已經給到我，再不把這片地方發展好，對不起這片土地。」

教練場土地面積大，林璟雯打算在原有業務基礎上，根據當下文旅發展趨勢，拓展賽車、房車露營等項目。她說，以前回台灣常有新鮮發現，現在則是在北京不斷看到新業態湧現。曾經由台灣業界領先的美學旅遊、文藝民宿，現在北京也有旗鼓相當的產品。 　　

受訪時，林璟雯剛從雲南撫仙湖自駕旅遊回來，她對當地的景觀民宿及開闊的旅遊公路讚不絕口。她表示，今年新冠疫情已緩和，計畫多遊覽大陸不同地方，獲取更多事業發展靈感。

在北京生活逾30年，林璟雯熱心幫助剛來大陸的台灣青年融入本地生活。她建議尚在猶豫要不要來大陸的台青一定要親身嘗試，方知適不適合自己；若有創業理想，一定要先融入、再創業，也要在大陸多交朋友，不要單槍匹馬。

北京 餐廳 創業

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