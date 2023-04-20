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65歲以上人口13.5% 大陸適老化消費環境待提升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸適老化環境仍需提升。圖為老年人在唐山市社區養老服務中心內練習書法、下棋。（新華社）
大陸適老化環境仍需提升。圖為老年人在唐山市社區養老服務中心內練習書法、下棋。（新華社）

中國消費者協會（簡稱中消協）19日發布的「2022年養老消費調查項目研究報告」指出，隨著中國大陸老齡化程度加深，適老化消費環境仍需進一步提升。

中新社報導，大陸第七次全國人口普查數據顯示，大陸60歲及以上人口超過2.6億人，比重達到18.70%。其中65歲及以上人口超過1.9億人，比重達到13.50%。中消協相關負責人表示，未來一段時間，隨著中國大陸老齡化程度加深，養老消費和養老問題亟需重點關注。

調查發現，近六成老年人使用電子產品時存在困難。字體小、操作複雜學不會、聲音小是主要問題，表明老人在跨越「數位鴻溝」，充分享受信息技術帶來的便捷生活上，仍需更多幫助。

老年人消費維權意識有待加強。約六成老年消費者遇到過打「親情牌」進行營銷的情況。老年人遇到最常見的消費問題，包括故意誇大質量、虛假折扣優惠、商品或服務質量差以次充好、價格不透明等。調查顯示，當遇到消費糾紛時，老年人缺乏消費維權方面的引導和幫助。 

助老設施和產品供給不足，人性化程度尚待提升。調查顯示，多數被訪機構表示基礎設施和設備有待提升，因為規模、資金限制，雖然能夠保證日常照料的基本需求，但對於老人文娛、體育、助浴、助潔等多元化需求滿足能力不足，尤其是對於失能失智和需康復護理的老人，現有相關設施的人性化設計和智能化水平不足。 

依據此次調查結果，中消協建議，深化開展涉老產品質量專項整治與提升，促進養老服務整體能力提升。加大高齡老人養老服務供給支持力度。暢通老年消費渠道，構建老年消費便利圈。依託養老服務智慧化和科技化，推動養老服務與其他行業融合發展，推動科技助老，營造「適老」消費環境。

老年人 老化

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