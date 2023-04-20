泉州中歐班列 新線路經二連浩特

僑鄉福建泉州18日開行「泉州-二連浩特-莫斯科」中歐班列新線路。二連浩特口岸由此成為繼滿洲里、霍爾果斯、阿拉山口之後的泉州第四個中歐班列出境通道。

中新社報導，當天，滿載著110個標箱、貨值2186.96萬元（人民幣，下同）輕工產品的列車經泉州海關快速監管放行，自興泉鐵路黃塘站出發，將首次經內蒙古二連浩特出境，駛向莫斯科。

作為海上絲綢之路的起點城市、大陸民營經濟大市，泉州於2022年1月開行首列「泉州-莫斯科」中歐班列，有力促進「泉州製造」走向世界，並拓展了泉州向歐洲開放新空間。

截至目前，泉州海關共監管中歐班列17列、1718個標箱、貨值2.52億元；主要出口商品包括鞋服、彩色液晶數位電視機等。

泉州海關相關負責人介紹，從線路來看，開行17列中的10列出境口岸為東線的滿洲里，西線的霍爾果斯、阿拉山口各3列，中線二連浩特1列。其中，此次開行的泉州至二連浩特中線新通道全程時間15天，比經滿洲里口岸出境的東線通道少1200公里，可省1至2天。