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上海車展／把鬱金香花田搬進展館 車展吸睛展位盤點

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
吉利汽車與富豪汽車合資的電動車品牌「極星」在展位上種起一片鬱金香花田，展位設計吸睛且帶動話題。記者黃雅慧／攝影
吉利汽車與富豪汽車合資的電動車品牌「極星」在展位上種起一片鬱金香花田，展位設計吸睛且帶動話題。記者黃雅慧／攝影

本屆車展除了看車、觀技術外，各個車企的展台呈現也成為討論焦點。比如吉利汽車與富豪汽車合資的電動車品牌「極星」在展位上種起一片鬱金香花田，通過各個「自媒體大V」（指擁有眾多粉絲的微博博主）的傳播，為展位熱度加分。不過，真正熱度或還是在於對大陸技術、車型的關心。記者連續兩日走訪下來，大陸本土車企比亞迪、造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）所在展館仍是大熱門。

展位的布置除了能烘托賞車的良好氛圍，同時也是各車企品牌實力的展現。而二樓設置獨立咖啡吧洽談廳已經是大車企實力標配，許多車企在新車發布、展示上花心思成為另一種帶動話題的功用。

而在眾展位中，吸睛度最高的可能是極星汽車展位，該展位以中間設置走秀台，周圍種滿鬱金香，以詮釋其「愈自然，於純境」的品牌主張，同時向觀眾展示極星對未來電動化出行及可持續發展的前瞻性思考。但極星展台引發觀眾兩極評論，有觀眾反應良好，認為展台外型亮眼，同時在車展就能賞花；但也有觀眾認為，該展台形式因空間狹小，對於賞車問詢不友善。

今年車模也成為看點之一。在歐洲市場頗具影響力的大陸電動摩托車品牌「號外」（HORWIN）展台上由一亞裔、一外籍車模站台，來凸顯產品的特色，展台也一度擠爆。

但真正熱度最高的仍然是大陸知名車企比亞迪與造車新勢力的展位。儘管比亞迪與豪華車企BMW展位臨近，但熱度絲毫不減，尤其許多金髮碧眼的歐美業內人士特別關注比亞迪的技術；同時在「蔚小理」展位上，也能發現聚集許多大陸境外人士問詢；與此同時，動力電池寧德時代的外籍訪客也絡繹不絕。

反觀豐田、NISSAN、HONDA等傳統汽車企業等展位，雖然佈置大氣，但或是缺乏話題性，人流相對冷清許多。

傳統車企TOYATA雖然展位擺設大氣，但人氣相較於電動車新勢力略顯冷清。記者黃雅慧／攝影
傳統車企TOYATA雖然展位擺設大氣，但人氣相較於電動車新勢力略顯冷清。記者黃雅慧／攝影
從歐美市場紅回大陸，被電摩業界稱「海歸派」的大陸電動摩托車品牌「號外」（HORWIN）展台車模，也吸引觀眾目光。記者黃雅慧／攝影
從歐美市場紅回大陸，被電摩業界稱「海歸派」的大陸電動摩托車品牌「號外」（HORWIN）展台車模，也吸引觀眾目光。記者黃雅慧／攝影
蔚來汽車展位人流絡繹不絕，可以說是車展熱門展位之一。記者黃雅慧／攝影
蔚來汽車展位人流絡繹不絕，可以說是車展熱門展位之一。記者黃雅慧／攝影

品牌 車展 鬱金香 上海

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