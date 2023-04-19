昨創新高今跌停 工業富聯傳丟單A股巨震

鴻海集團旗下工業富聯（FII）今（19）日在A股股價跳水，午盤下跌持續一個小時後，封死跌停板，收盤股價報人民幣17.27元，跌幅10.01%。這是工業富聯半年以來跌幅最大的一次。

就在昨日工業富聯盤中還創出了今年反彈新高股價人民幣19.55元。工業富聯跳水也帶動原本早盤火爆的人工智慧板塊集體從高位殺跌。

工業富聯股價為何一夕巨變？芯智訊報導， 19日下午市場傳聞，工業富聯由於供應鏈問題，無法按時交付100萬張H800顯卡訂單，導致輝達取消訂單。

傳聞指，這是工業富聯自成立以來最大的一次丟單，對第1季營收將造成重大打擊。

受到傳聞的影響， A股午盤開盤，工業富聯股價便迅速跌停，成交額超人民幣50億元。

傳聞指，輝達總採購需求約為人民幣3000億元，而工業富聯占40%。因此推測，工業富聯丟100萬張H800顯卡訂單，對工業富聯的營收影響將在百億級別。