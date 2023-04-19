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印度人口超越中國 經濟要「超陸趕美」得克服這些挑戰

中國仍有成長動能 政策矛盾是隱憂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國大陸。(路透)
中國大陸。(路透)

「中國雖面臨地方債務風險與國際競爭，但還是有成長潛能，但需要注意國家政策間的矛盾！」中經院第一研究所所長劉孟俊19日在研討會表示，中國必須要提升內需才能擺脫「中等收入陷阱」，但目前國內有地方債務、民間投資不足等挑戰。副所長吳佳勳直言，中國提升內需的不同政策間有矛盾，需設法克服。

中國需經濟改革

中經院19日舉辦《「中國式現代化」解讀與中國大陸經濟政策路線研析》研討會，劉孟俊表示，中國目前的經濟目標將以穩定發展為主，雖然中國自己預測今年成長率5%，不過國際普遍認為會更樂觀，然而明年之後經濟恐會降速，需要看中國能否克服「中等收入陷阱」，除了看需求外，也要檢視產業能否轉型到高附加價值。

他列舉中國未來幾項挑戰，包括人口老齡化、高債務風險、環境汙染與對外關係不穩，尤其中國的地方債務已從2017年佔比29%提升到去年的39%，且中國都市化的階段，水泥、鋼鐵與汽車增加都會使碳排上升。國際貨幣組織IMF也建議中國要進行經濟改革，以提升生產力。

莫低估中國適應能力

劉孟俊說，中國現在希望增加戰略自主科技，也會透過「一帶一路」戰略輸出交通基礎建設，中國國家主席習近平近來出訪與他國建立「戰略夥伴關係」的頻率增加，在國內也設法鼓勵民間投資（「新型舉國體制」政策），雖然離追上先進國家還有很長的路，但中國還是有具備快速成長的條件，不能低估中國的適應與創新能力。

吳佳勳則指出，從GDP的幾個因子來看，中國消費品零售總額成長率有增加，但並沒有出現報復性消費；消費者信心也有回升，但尚未回到疫情前水準；經濟成長主要在國有企業，民間投資力道不足；製造業復甦力道薄弱，而服務業有快速反彈，因此更需要改變消費模式。

需注意政策邏輯矛盾

她舉例，中國近來也推動「土地戶籍制度改革」，鬆綁土地取得，還有更解禁股債市場，不過整體還是會依循「發展」、「穩定」與「經濟」3大目標，並以自主發展戰略科技（仍維持對外開放）、分攤地方政府債務等方法，因應美國的科技戰與地方債務危機。

吳佳勳也提醒，中國內部許多政策雖要改善經濟，但彼此間的邏輯是矛盾的，包括「共同富裕」vs.「營利動機」，還有「黨的監管」vs.「市場營利」，與「一帶一路」vs.「債務陷阱」等，因此要如何兼顧發展與穩定等條件下增加動能，是中國政府面臨的挑戰。

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債務 消費

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