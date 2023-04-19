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大陸全國兩會後經濟發展 學者：面臨人口老齡化等4大問題

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影

大陸在全國兩會後，經濟將如何發展，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊19日表示，大陸面臨人口老齡化、高債務風險、環境污染管控、對外關係不穩共4大經濟發展問題與並存。

劉孟俊在「中國式現代化」解讀與中國大陸經濟政策路線研析會議上指出，大陸很早就面臨跨越「中等收入陷阱」的挑戰，尤其大陸人均GDP已於2019年間超越1萬美元，因此在成長期走弱，需以改革轉換成長模式。劉孟俊進一步解釋，人口老齡化部分，由於人口紅利消退，不利於生產力提升，從2010年代起大陸生產力成長已開始減緩，加上收入不均、加深內需消費成長放緩，為社會體系帶來壓力。

他說，高債務風險部分，大陸地方債務年年升級，金融危機風險上升。環境污染管控部分，儘管空氣在改善當中，但都市化增加對水泥和鋼鐵等高耗能產品需求，汽車增加由2018年擁有2.4億輛，高於2004年約2,700億輛。對外關係不穩部分，大陸陷入與美國全球經濟體系脫鉤的挑戰。

劉孟俊表示，兩會對應「二十大」，常提到「戰略自主」一詞，大陸戰略自主以安全為前提，因此發展對外夥伴關係與一帶一路相結合，最近新加入全球發展倡議與全球安全倡議，研判未來5年對外關係將更傾向「中國模式」，成為外交主要戰略。

因此劉孟俊認為，戰略自主是「新型舉國體制」有效因應避免系統性風險，大陸以雙循環結合「中國式現代化」，可以擴大內需，建設製造強國等，能達到實體經濟與強國夢想。

總結大陸接下來發展，劉孟俊指出，大陸雙循環戰略並非轉變發展模式，有著肩負經濟安全與促成「中國式現代化」的任務。二十大所提「中國式現代化」固然表示現代化要走「自己的路」，不隨歐美起舞，也代表有特定挑戰。

其次是，他認為，大陸進入典型「中等收入陷阱」：人口老齡化、勞動力人數下降、債務增加，進入了經濟成長瓶頸。最後則是大陸距離追上先進國家的標準仍很長的路，但具備有快速成長的條件，不應低估大陸的適應，決心與改革能力。

實體經濟 債務

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