大陸發改委：下大力氣穩定汽車消費

大陸發改委發言人孟瑋19日表示，將綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，釋放服務消費潛力，下一步將下大力氣穩定汽車消費。

香港信報報導，孟瑋指出，汽車消費是支撐大陸消費的「大頭」，發改委將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

對於制約消費的體制機制問題，孟瑋表示，將研究制定關於營造放心消費環境的政策文件，進一步健全標準品質管制體系，強化消費信用體系建設，完善消費爭議多元化解機制、線上消費糾紛解決機制。

此外，孟瑋表示，將研究合理縮減外資准入負面清單。目前，發改委正在評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入了解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。

孟瑋還透露，今年首季發改委共審批核准固定資產投資項目42個，總投資人民幣2,803億元，其中審批35個，核准7個，主要集中在高技術、能源、水利等行業。