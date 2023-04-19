第一季度大陸出入境達6506.5萬人次 港澳台即占2948.8萬人次

大陸國家移民管理局今天召開新聞發布會通報一季度移民管理工作主要數據，數據顯示，今年第一季度，大陸移民管理機構共查驗出入境人員達6506.5萬人次，其中內地居民3235.1萬人次，港澳台居民2948.8萬人次，外國人322.6萬人次。

大陸央視新聞報導，大陸國家移民局查驗交通運輸工具412.3萬架（艘、列、輛）次，其中飛機7.5萬架次，船舶8.8萬艘次，火車2.1萬列次，汽車393.9萬輛次；簽發普通護照512.2萬本、往來港澳台出入境證件簽注1914.6萬本（枚），受理港澳台居民來往大陸通行證60.4萬人次；簽發口岸簽證9500餘人次，受理審批外國人普通簽證延期、換發、補發4600餘人次，為在華外國人辦理停留居留證件18.6萬餘人次；為港澳台居民、海外華僑等持用出入境證件辦理社會事務提供身份認證服務753萬人次。

另12367服務平台受理了中外人員諮詢、意見建議、線索舉報等來電，共150餘萬通。

央視並報導，大陸第一季，全大陸移民管理機構重拳整治跨境違法犯罪，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件6968起，打掉犯罪團伙510個，抓獲違法犯罪嫌疑人1萬餘人，其中採取刑事強制措施9577人、行政查處955人；並依法查處非法入境、非法居留、非法就業的外國人1.4萬人次。查破毒品案件216起354人，其中萬克以上案件60起，繳獲各類毒品2.8噸。查繳各類槍支118支，查緝走私物品案值3608萬元。

國家移民管理局新聞發言人表示，今年以來，特別是新冠病毒感染乙類乙管後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。國家移民管理局及時調整優化移民管理政策措施，各地公安機關出入境部門和邊檢機關加大警力配備、優化勤務組織，最大程度滿足廣大人民群眾的辦證需求。