2023上海車展拉開帷幕 技術創新之風吹向哪裡？

集微網報道 4月18日，以「擁抱汽車行業新時代」為主題的2023第二十屆上海國際汽車工業展覽會正式開啓，這一場國際A級車展的饕餮盛宴，真的是產業、行業、企業、消費者期待許久的聚會，開展首日已足以體驗到洋溢的熱情，以及急於將新技術、新產品、新理念公之於衆的分享欲。

汽車邁向電動化、智能化的路上，汽車供應商是推動技術不斷創新與整合的中流砥柱，而隨著市場需求的變化，他們也反應敏捷，不斷調整解決方案以靈活滿足市場需求。本次車展，這些汽車供應商帶來了很多新技術、新產品與新理念，十分值得關注。

滿足市場需求的自動駕駛/輔助駕駛方案

當下本土汽車市場，車輛智能化程度日益加深，輔助駕駛作為關鍵功能作為汽車未來的標配之一已成為行業共識，造車新勢力和傳統車企均已將廝殺領域聚焦於智能駕駛。但不容忽視，目前整車成本的壓力已傳導到上遊供應商，車廠傾向在實現高性能同時有更加高性價比的選項。為幫助車企解決成本壓力，同時滿足汽車智能化的需求，供應商深度研發並創新，推出了靈活的產品解決方案。

華為於車展前夕首發HUAWEI ADS 2.0（Advanced Driving System，華為高階智能駕駛系統）。華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東在發佈會上宣佈，華為高階智能駕駛系統HUAWEI ADS 2.0將在AITO 問界M5華為高階智能駕駛版首發，後續阿維塔11、極狐阿爾法S･HI版也將升級，未來還將有更多的車型搭載。隨著HUAWEI ADS落地更多車型，路上跑的車越來越多，跑的里程越來越長，這套系統會越開越老練。

在此次車展上，安波福宣佈推出了由中國本土團隊領銜開發、行業領先的行泊一體ADAS解決方案，可以實現領航輔助、自動泊車、記憶泊車和泊車緊急制動等功能。該解決方案在國內率先搭載安波福第七代4D毫米波雷達，在維度層面新增高度信息，採用了最新的空氣波導裂隙天線技術，在提高性能的同時又極大地優化了成本，並可結合機器學習算法以及更加底層的點雲輸出，最大化提高雷達檢測的各項性能。

為了實現更高級別的輔助駕駛，安波福還可提供行泊一體更高版本的解決方案，採用包括4D成像雷達在內的更高配置，實現智慧領航和代客泊車等更多的功能。

採埃孚宣佈將在2023年為一家中國主機廠電動車型提供coDrive L2+級駕駛輔助系統，包括多車道變道以及領先的記憶泊車輔助功能，相應車型將於2023年在中國和歐洲市場先後推出，滿足國內及歐洲GSR法規和NCAP要求。

這一系統借助Mobileye REM™技術首次實現高速公路領航輔助，使採埃孚ADAS及駕駛輔助功能進一步加強。同時借助天瞳威視泊車視覺感知能力，結合攝像頭與超聲波融合信息，通過採埃孚先進的橫縱向控制能力實現泊車功能，為市場提供一個性價比極高的方案。 除系統解決方案外，採埃孚還可提供先進的硬件產品為客戶賦能，如4D成像雷達在上汽飛凡項目中首發並已在2022年實現量產應用。

中科創達子公司暢行智駕於2023上海車展重磅發佈了旗下全新量產級智能駕駛域控解決方案──RazorDCX Pantanal。該款域控解決方案基於面向高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）的下一代Snapdragon(®) Ride™平台打造，是中國業內首批基於該平台打造的帶功能A樣產品之一，具有可拓展性強、功能安全性高、應用場景廣等特點。

RazorDCX Pantanal域控制器能夠實現L2.9級基礎低速泊車、高速公路自動駕駛及L3級城區自動駕駛，並可拓展至封閉園區的無人售貨車、自動清潔車等L4級的自動駕駛場景。下一代Snapdragon Ride平台採用了業界領先的4納米SoC，集成Snapdragon Ride™視覺軟件棧，支持從安全關鍵系統到舒適ADAS的功能。

電子電氣架構持續演進

隨著移動出行向著高度智能化、電氣化、軟件定義汽車的方向發展，與汽車設計、製造和維護升級相關的軟件架構、開發和管理流程需要進行徹底的變革。通過收購智能邊緣軟件的行業領導者風河公司，安波福擁有了實現未來願景的所有關鍵技術。

在此次車展中，安波福與風河展示了攜手開發的業界首個端到端雲原生DevOps平台。它能夠將其覆蓋的所有車輛用戶的數據分析滙總到同一個軟件開發、測試和部署平台，同時利用內置數據分析工具生成的成果，持續改進已上市車輛以及未來的新車型。

移動出行未來將是電氣化和雲原生的。通過將風河的雲原生軟件平台Wind River Studio集成到安波福行業領先的智能汽車架構SVA™中，安波福能夠幫助客戶打造智能、安全的雲原生車輛，解鎖軟件定義汽車整個生命周期的全部潛力。

大陸集團則首次推出了其跨域的車輛控制高性能計算單元。車輛控制高性能計算單元解決方案是跨域集成車輛動態控制功能的第一步，除了集成提供原有的車身控制及整車網關功能，例如：訪問內/外部照明以及無線軟件更新的管理和診斷功能之外，它還集成了底盤控制應用，如阻尼控制、自適應空氣懸架和底盤調校等跨域整車控制功能。車輛控制高性能計算單元為我們主要的客戶提供了底盤控制芯片與高算力芯片SoC靈活集成的系統解決方案。把高性能中央計算作為車輛網絡架構的基礎能力，大陸集團使汽車生產商和駕駛者能夠獨立地集成應用程序，並執行遠程軟件更新。

大陸集團的區域控制器是邁向軟件定義汽車的另一個關鍵。區域控制器作為高性能計算單元與架構底層各個傳感器與執行器之間的接口，適用於復雜的軟件架構。大陸集團採用英飛淩的高端AURIX TC4微控制器開發模塊化平台，由於AURIX TC4的特殊RRAM存儲技術，車輛軟件隨時處於待機狀態。當車輛啓動時，諸如駐車輔助、空調、加熱和懸架等功能就會在幾秒鐘內就緒，解決了常見的系統反饋慢的問題。大陸集團通過其平台解決方案滿足汽車製造商的不同需求。通過單獨配置高性能計算單元和區域控制器的數量、它們的交互以及在車輛中的布局，汽車製造商可以根據自己的需求量身定製架構。

上海車展期間，博世展示了一系列的創新成果，首次在中國亮相的SPACE車搭載有博世最新的電子電氣架構，全面體現了創新的技術和產品在硬件、軟件及服務三個層級之間的緊密協同。

在軟件層，博世中國持續推進產品與功能研發和創新，以更好滿足本土市場需求。例如，在此次車展上首次展出的智能座艙技術互動體驗4.0便是由本土團隊研發、可實現無縫駕艙體驗的信息娛樂域平台，搭載大算力芯片，支持「艙泊一體」的跨域功能。

此外，展出的車輛動態控制系統2.0運用了能「提前思考」的前饋控制算法，可基於車輛傳感器的信息預測車輛動態發展趨勢並進行控制，主動優化車輛動態響應特性。服務於中國消費者對駕乘體驗的獨特需求，博世本土研發團隊基於車輛動態控制系統2.0開發了分佈式牽引力控制系統功能，通過把驅動扭矩控制算法封裝在電機控制器中，實現更精準的扭矩控制，進一步減少起步時車輪打滑。

打造多功能的「第三空間」

在新一輪能源轉型和產業變革的推動下，一個屬於汽車行業的新時代正在拉開序幕。汽車在我們的生活中扮演著越來越重要的角色，自然也承載著不一樣的期望和情感。人們所渴求的不再是出行的工具，更是除了家與公司以外與生活休戚與共的「第三空間」。

在本屆車展，FORVIA佛瑞亞集團的「智炫座艙」展示了多功能的「第三空間」座艙設計。它通過可重新配置的座椅、自適應照明和個性化的聲音頭枕，在前後排座椅之間提供創新和定製化的出行體驗，營造出一個「賓至如歸」 的環境。通過採用輕量化架構、可持續材料和能耗優化的電子技術，智能座艙可以減少45%的二氧化碳排放。它搭載了開創性的外部照明解決方案，凝視感知式的人機交互界面和線控制動集成。

智行體驗和互聯服務突顯出從家庭到汽車的數字連續性，這一服務基於FORVIA佛瑞亞集團市場領先的Aptoide應用商店、遊戯和新聞中心，並可以通過FORVIA佛瑞亞集團的一系列服務對車輛進行無線升級。反應式調光和全景沉浸顯示屏為駕駛員提供安全和全新的數字體驗。

德賽西威呈現了基於Smart Solution 2.0打造的移動第三空間，其中親子互動、健康隨行和遊戯娛樂模式成為現場觀衆體驗的熱點。Smart Solution 2.0進一步升級座艙娛樂體驗，打造了視、聽、觸、嗅、體感的全方位體驗的座艙娛樂系統，讓駕乘者在碎片化時間快速為身心充電。

在親子模式下，系統能夠智能識別後排兒童情緒變化，並隨時啓動益智娛樂功能，孩子可在智能表面上彈鋼琴、繪畫等，並通過屏幕與前排家長互動。綠色可持續是Smart Solution 2.0的重要理念，健康隨行模式下，Smart Air作為系統環境健康助手，融合車內多種傳感器，通過實時監控艙內環境，可智能開關車窗。

大陸集團首次展示的基於超寬帶技術的孩童遺留監測功能（CPD），幫助提高車內乘員的安全性，防止兒童遺留在車內的情況發生。該功能是基於超寬帶技術的智能進入系統的擴展應用，基於超寬帶技術的雷達模式，可以探測到車內兒童的輕微動作，從而判斷兒童是否被單獨遺留在車內，並在幾秒鐘內發出警告。歐盟新車安全評鋻協會（NCAP）和美國相關法規致力於在2025年之前，推動車內兒童安全的相關法規要求。孩童遺留監測功能(CPD)幫助車輛製造商滿足車內安全的相關法規需求。

激光雷達產品

來到2023年，激光雷達行業又陷入新的挑戰之中。隨著「後補貼」時代以來，在缺少補貼的情況下，車企不得不通過新一輪價格戰來獲得更多銷量、以攤薄自身成本。在此背景之下，車企們為了進一步降低整車製造中的成本，對於成本較高的激光雷達部件開始「動刀」，因此對於激光雷達供應商而言，提供高性價比的產品至關重要。

Innovusion此次參展，其圖像級超遠距主視雷達Falcon獵鷹平台、新一代Robin靈雀平台、全新感知軟件平台OmniVidi悉數亮相。

對於當前很多用戶來說，激光雷達有著相對較高的使用門檻，硬件性能無法被充分挖掘。Innovusion致力於為行業提供具有前瞻性的激光雷達產品與智能感知軟件組合的完整解決方案。最新開發的OmniVidi軟件平台，包含感知中台和工具鏈兩大組成部分。感知中台通過模型算法將激光雷達的原始數據輸出為感知結果。工具鏈基於強大的激光雷達數據可視化、數據標注、模型訓練等工具，形成數據和算法的閉環，助力感知模型的快速疊代。

基於OmniVidi軟件平台，Innovusion已分別對應輔助駕駛/自動駕駛、城市智慧交通管理、智能高速路建設、全息數字治超、軌道交通安防、工業自動化建設等不同應用場景推出感知軟件，助力智能駕駛從基礎環境感知到環境認知的能力提升，打造更高效，更安全的智慧交通環境，滿足客戶更可靠穩定、更友好簡便的需求。

在本屆車展上，法雷奧展示其第三代激光雷達掃描儀SCALA 3。法雷奧的第一代和第二代激光雷達SCALA 1和SCALA 2 實現了在交通擁堵情況下的有條件自動駕駛。由於支持更廣泛的使用場景和更快的車速，SCALA 3極大地增加了車輛的操作領域，從而提升了客戶價值。法雷奧還被認為是 robotaxi（無人駕駛出租車）零部件領域的領導者，這是因為SCALA 3應用了在量產中已被證明為高標準且成熟的技術，支持客戶批量部署無人駕駛出租車。目前已有北美、歐洲和亞洲的3家公司選擇了該型激光雷達，訂單額超過10億歐元。該技術利用點雲重建車輛周圍環境的三維圖像，其分辨率在汽車系統中尚無人能及。

大燈與車頂系統的創新

本次車展，大陸集團展示了一款國內領先的燈光投影系統：基於Micro LED技術的智能無眩光高清燈光投影系統，不僅提升了行車安全和用戶體驗，還開啓了大燈投影新時代。

此系統所使用的Micro LED技術，能在每個光源中封裝25600個獨立的LED或像素。大陸集團提供的Micro LED燈光控制技術，能結合ADAS等其他整車系統傳感器的輸入信息，充分利用Micro LED的超高光轉換效率，以及數百倍於現有傳統矩陣大燈的像素，可以實現諸多智能功能：例如遠近燈光的輔助，實現高精度的智能無眩光（ADB）功能；此外，該系統還支持高清投影功能，在道路上投射出斑馬線、限速標志、警示標志等一系列安全警示信息，增加車輛與駕駛員、車外行人的交互。與此同時，通過精準地對每個像素的單點控制，避免車燈無效點亮導致的能耗浪費、以及對其他道路參與者的乾擾。

偉巴斯特在此次上海車展上展示了依托高科技玻璃技術帶來的超越傳統天窗概念的多種可能性。在未來車頂產品組合中，創新互動氛圍燈技術，為終端客戶帶來非凡體驗：白天仍可以清晰地看到蔚藍天空，在夜晚則可營造驚豔的照明效果；玻璃中的隱藏圖案在激活時可以看到，並可定製化創造各種圖案及色彩方案。如果需要，集成可調光技術的車頂可提供遮陽功能，並在車輛內部創造舒適的氛圍。衹需簡單操作，車頂玻璃就會變暗或重新變透明。這是通過集成在玻璃中的創新箔片來實現的。使用可調光技術提供了一個決定性的優勢，特別是對於電動汽車或混合動力汽車：由於不再需要卷簾來遮陽，可以節省寶貴的安裝空間。

集成太陽能發電也是其智能玻璃的特色——通過在大面積的全景天窗上實現太陽能發電功能，所獲得的再生能量不僅能增加續航里程，還能為電加熱器提供能量，使車內環境更加舒適。

偉巴斯特還將激光雷達無縫集成到車頂系統中，這一自動駕駛解決方案確保了車輛對周圍環境的可靠監控。

在汽車供應鏈生態的搆建方面，國內車載芯片供應商的發展也必定備受關注，本次車展期間，黑芝麻智能、芯馳、地平線等公司也帶來了新產品或新合作，更多報道敬請期待。