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頎邦轉投資頎中科技 20日上交所科創板上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
頎邦轉投資的頎中科技，4月20日科創板上市。頎中科技官網
頎邦轉投資的頎中科技，4月20日科創板上市。頎中科技官網

台灣封測大廠頎邦（6147-TW）所轉投資的頎中科技，18日晚間披露上市公告書，公司股票將於4月20日在上海證券交易所科創板上市，發行價格為人民幣12.1元。

根據公告書，去年上半年頎中科技的營收構成為：高畫質電視占比35.7%、智慧手機占比34.56%、筆記型電腦占比11.06%，非顯示業務-智慧手機占比4.53%、其他占比2.06%。

頎中科技計畫募資人民幣20億元（新台幣88億元），主要用於「頎中先進封裝測試生產基地專案」、「蘇州頎中科技高密度微尺寸凸塊封裝及測試技術改造項目」、「頎中先進封裝測試生產基地二期封測研發中心項目」等。

金融界報導，頎中科技是境內最早實現顯示驅動晶片全製程封測能力的企業之一，公司自成立以來即定位於集成電路的先進封裝業務，在境內顯示驅動晶片封測領域常年保持領先地位。

根據該公司最新招股書顯示，2019到2021年，公司顯示驅動芯片封測業務收入分別為人民幣6.42億元、8.06億元、11.99億元；出貨量分別為9.21億顆、9.02 億顆、11.92億顆。

根據賽迪顧問及沙利文數據測算，2019到2021年，該公司是境內收入規模最高、出貨量最大的顯示驅動晶片封測企業，在全球顯示驅動芯片封測領域位列第三名。

業績方面，2019到2021年及2022年上半年，頎中科技分別實現營收人民幣6.69億元、8.69億元、13.20億元和7.16億元；淨利潤分別為人民幣4128.73萬元、5487.99萬元、3.05億元和1.81億元。

人民幣 台幣 業績

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