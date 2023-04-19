陸上季GDP增4.5% 優於預期
大陸國家統計局昨（18）日公布今年第1季國內生產毛額（GDP）年增4.5%，優於外界預期，但仍低於官方全年目標5%。大陸國家統計局表示，經濟增長內生動力逐步增強，加上去年第2季受疫情影響基期較低，今年第2季經濟增速可能比第1季明顯加快。
大陸國家統計局昨天公布第1季GDP為人民幣28兆4,997億元，年增4.5%，高於去年第4季的2.9%，也強於外界預期的4%。
同日公布3月社會消費品零售總額年增10.6%，比前兩個月加快7.1個百分點，前三月社會消費品零售總額年增5.8%，高於預期3.7%。
大陸國家統計局數據顯示，第1季最終消費對經濟增長貢獻率為66.6%，貢獻率相比去年全年大幅提升，是三大需求中拉動經濟增長最主要因素。
大陸先前公布2022年GDP年增3%，消費、投資及進出口「三駕馬車」對經濟成長貢獻率分別為最終消費支出32.8%、資本形成50.1%、貨物和服務淨出口17.1%。
大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第1季疫情防控較快平穩轉換，各項「穩增長、穩就業、穩物價」政策靠前發力，國民經濟企穩回升。但他強調，經濟回升基礎尚不牢固。
中金公司分析，目前大陸經濟復甦源於兩大驅動力：一是2022年政策滯後作用；二是疫情影響大幅消退後內生動力釋放。
第一財經日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，第1季推動經濟回升主要動力有兩個，一是消費打開後，居民消費回升較快，其次是政策保持穩增長取向，基建延續高增長，製造業投資韌性較強，地產投資拖累效應也在減弱。
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