彭博：陸復甦不均衡 非V型反轉

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

中國大陸今年第1季國內生產毛額（GDP）成長4.5%，優於外界預期，且創一年來最快增速。彭博資訊指出，大陸經濟表現有助全球擺脫低迷。但數據也顯示出大陸復甦並不均衡，只會逐步回升，而非V型反轉。

彭博資訊報導，大陸上季經濟在消費帶動下表現亮眼，使今年有望實現更快速增長，預計第2季增長也將加速，這主要是由於去年基期較低，且隨房地產市場趨於穩定和消費者繼續消費。這將使政府更接近實現其相對保守約5%的今年增長目標。

但投資成長放緩，且工業活動仍相對低迷，凸顯大陸復甦並不均衡，尤其是3月的數據提供一些保持謹慎的理由。儘管工業增加值年增3.9%，但低於市場預測的4.4%。第1季不含農戶固定資產投資，年比成長5.1%，也低於預期。

Forsyth Barr Asia公司高級分析師說，房地產投資繼續萎縮且低於預期，這與更廣泛的疑慮相呼應，隨著投資未回升，房地產市場反彈可能是曇花一現。

路透熱點透視專欄作家史溫尼（Pete Sweeney）認為，大陸消費者外出活動明顯增加，消費品銷售逐步回溫，房地產行業也逐漸趨於穩定。然而，需求並不均衡，去年封控的低基期效應將逐漸消退。

消費 房地產

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