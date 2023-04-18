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花旗上調中國大陸2023年成長預期至6.1%

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國南通市的一家紡織廠。中國第一季經濟同比增長4.5%，高於預期。（法新社）
中國南通市的一家紡織廠。中國第一季經濟同比增長4.5%，高於預期。（法新社）

美國花旗銀行星期二（4月18日）將中國大陸2023年全年成長預測從5.7%上調至6.1%。

路透報導，花旗在報告中認為，中國處在後疫情逐步復甦階段。

大陸國家統計局星期二早上在官網公布，第一季經濟同比增長4.5%，優於市場預期。市場早前預測第一季經濟增速為4％。官方則在三月大陸兩會時定下5％左右的全年經濟成長目標。

另據香港經濟日報報導，分析指出，大陸第一季經濟數據略超預期，迎來開門紅，顯示市場主體信心正在恢復，但各指標3月按月數據顯示出經濟復甦勢頭略有下降，內需不足制約明顯。

中泰證券首席分析師楊暢指出，投資拉動作用有所減弱。其中，3月房地產開發投資按年降幅略有擴大，前三個月製造業投資增速有所回落，基建的拉動作用階段性放緩。消費按年增速較高或受到上年基數的影響，如果考慮到上年4月份基數進一步走低，未來按年增速仍有可能出現較高水平。

華泰資產首席經濟學家王軍說，第一季數據顯示供需兩端都恢復得比較強勁，經濟運行總體呈企穩回升態勢。不過，3月各項指標的按月數據顯示復甦勢頭略有放緩，失業率還在相對高位運行，居民收入實際增長繼續慢於經濟增長和消費增長。消費恢復尚不穩固，汽車消費和房地產相關消費依舊疲軟。經濟主體的預期和信心仍需繼續提振。

展望第二季和下半年，溫和復甦仍是主要趨勢，內需不足仍是主要問題，外部風險是可能的意外衝擊。預計第二季GDP增長有望在7.5%～8%左右，這一增速將是全年高點，三、四季經濟增速略有放緩，但依然會在5%以上。

房地產 疫情

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