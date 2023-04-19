工總會宋濤 二期許、四建議

大陸國台辦主任宋濤昨（18）日在北京會見工總理事長苗豐強，宋濤肯定工總會員對大陸經濟建設做出重要貢獻。苗豐強表示，台灣對大陸經濟依賴很大，但應還有蠻多合作空間。對台商近年在大陸遭遇的挑戰，苗豐強向陸方提出兩點期許與四點建議。

宋濤表示，長期以來，工總堅持九二共識，積極參與兩岸合作交流，為兩岸經濟發展，特別是為大陸經濟發展做出貢獻。

苗豐強表示，兩岸經貿關係非常緊密，對於台商近年來在大陸遭遇的挑戰，他提出兩點期許與四點建議：

一是期許大陸加大對台商支持，希望大陸能從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落實執行下來，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展。二是期許大陸能更重視台商，台商參與大陸經濟發展已超過30年，投資金額超過2,000億美元，但近幾年台商投資大陸趨勢稍緩。

四點建議包括：建議擴大和深化「31條」、「26條」及地方「惠台措施」，並督導落實情況；協助台商轉型升級，讓留在大陸發展的台商找尋新發展機會，加強輔導台企加入供應鏈合作；執行政策應避免「一刀切」，應構建法治化的經營環境，加強智財權保護；持續協助台商進行拓銷，參與大陸內需。

工總昨天還與大陸台企聯座談，拜會工信部，主管資通訊產業的工信部副部長張雲明介紹大陸最新產業政策，工信部官員並就大陸電子、汽車、石化等產業的發展趨勢及相關政策進行說明。工總還拜會中國工業經濟聯合會。