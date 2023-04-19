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陸國家統計局：經濟沒有出現通縮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
圖／經濟日報提供
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對於近期外界對大陸通縮風險的擔憂，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉昨（18）日澄清，當前大陸經濟沒有出現通縮，並列舉今年春節提前在1月致之後物價下跌等共五點說明消費者物價指數（CPI）年增率放緩原因。

付凌暉強調，下階段也不會出現通縮，接下來物價會穩步恢復，價格帶動會逐步增強。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到一個合理水準。

付凌暉認為，今年以來，CPI漲幅回落，主要受到今年春節提前在1月致之後物價跌、蔬菜豬肉跌、油價跌、汽車價跌、去年同期有俄烏戰爭墊高基期共五點放緩原因，儘管CPI年增率有所回落，但要看到市場供需基本穩定態勢沒有變化。

第一財經日報報導，大陸3月CPI年增0.7%，不少法人機構認為，隨著豬肉、油價等影響通膨的主要擾動因素逐步退潮，甚至成為拖累，通縮趨勢正在快速顯現，CPI年內可能進一步大幅下降。核心通膨的長期低迷，內需恢復並不強勁。

付凌暉指出，國際上通貨緊縮的定義是物價總水準持續下降，往往還伴隨著貨幣供應量的減少和經濟衰退。但從第1季經濟運行情況看，第1季CPI年增1.3%，保持溫和上漲。

付凌暉說，從貨幣供應量來看，3月底廣義貨幣（M2）增長12.7%，保持較快增長。從經濟增長情況看，第1季大陸經濟、增長4.5%，比去年第4季回升。整體上都不存在通貨緊縮的情況。

經濟衰退 CPI 豬肉

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