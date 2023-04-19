海南免稅購物金額增14.6%

今年第一季度，海南離島免稅市場持續回暖。海口海關17日數據顯示，第一季度海口海關共監管離島免稅購物金額169億元（人民幣，下同），同比增長14.6%。購物旅客224萬人次，增長27.2%，免稅品銷售1968萬件。

中新社報導，作為海南旅遊消費的金字招牌，海南官方提出2023年離島免稅購物銷售額要突破800億元。

去年第四季度以來，海南離島免稅諸多新變化：

新增更多實體：繼去年10月底全球最大單體免稅店、海口國際免稅城開業後，位於海南萬寧的王府井國際免稅港於本月正式營業，成為海南島第12家離島免稅店。海南離島免稅店布局進一步優化。

大陸國內線郵輪旅客參與離島免稅購物試點落地：去年底，乘坐招商局維京郵輪公司的深圳—三亞—深圳郵輪航線旅客首批享受這一政策，離島免稅購物政策惠及面進一步擴大。

提貨更加便利：自4月1日起，海南離島旅客免稅購物在2021年新增郵寄送達和返島提取提貨模式的基礎上，又增加擔保即提和即購即提兩種提貨方式可以選擇。

海口海關口岸監管處副處長郭建盟介紹，海關正在創新開展保稅、免稅銜接互轉，配合特定附條件放行監管模式創新等一系列高效便捷的監管服務機制，做到免稅品的「即到、即審、即核、即放」。