今年第一季度 廣東消費投訴總量降4.22%

據廣東省消費者委員會17日發布的今年第一季度投訴情況分析報告，一季度廣東全省各級消費者委員會共接待消費者來訪和諮詢5.81萬人次，處理消費者投訴89614件，為消費者挽回經濟損失6286.02萬元人民幣；消費投訴總量同比下降4.22%。值得注意的是，隨著新能源汽車市場份額不斷提高，相關投訴也在增加。

中新社報導，據報告，今年一季度，廣州、深圳、東莞、汕尾四個城市投訴量居全省前列。從投訴類別分析，商品類投訴36326件，服務類投訴52574件。服務類投訴量排名居前的分別是互聯網服務、生活社會服務類、教育培訓服務、電信服務和文化娛樂體育服務。其中，電信服務投訴同比增長26.52%，為投訴增量最多的類別。

值得注意的是，近年來，新能源汽車因綠色、環保而受到消費者的追捧，市場份額不斷提高，相關投訴也不斷增加。報告顯示，一季度廣東全省各級消委會處理汽車及零部件投訴3901件，同比上升11.65%，其中新能源汽車投訴增多，投訴問題主要包括：一是延期交車，包括交車順序不透明、加錢插隊提車等情況；二是行駛中斷電、續航里程縮水、電池等零部件故障等問題；三是售後服務不到位，如新車保修期內不予維修、多次維修仍有問題、不履行三包責任等。