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四川葉輪直徑最大風機 吊裝完成

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電G5000-195雙饋型風力發電機組，由東方風電自主研製。圖／本報四川德陽傳真
東方風電G5000-195雙饋型風力發電機組，由東方風電自主研製。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）投建的四川省涼山州德昌縣工業集中區分散式風電項目，首台風機吊裝近日順利完成。這是目前四川省已完成吊裝的葉輪直徑最大的風電機組，也是四川省首個分散式風電項目。

德昌縣工業集中區分散式風電項目，選址德州街道大坪村，總裝機容量15MW，建設3台5.0MW－195型風力發電機組；建成後預計每年可輸出清潔電能2917.5萬千瓦時，對助力地方經濟具有重要意義。

該項目安裝東方風電自主研製的G5000-195雙饋型風力發電機組，機組葉輪直徑195公尺，是目前四川省已完成吊裝的葉輪直徑最大的風電機組。該機組採用平台化設計，單機容量覆蓋4.65MW/5MW/5.5MW，風輪直徑172公尺/183公尺/195公尺/200公尺，適用於平均風速5m/s－6.5m/s的低風速區域。

東方風電總部位於四川省德陽市。接下來，該企業將堅持有序銜接，加快推進項目實施落地，力爭本月底實現併網發電。

涼山

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