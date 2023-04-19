聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川葉輪直徑最大風機 吊裝完成
由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）投建的四川省涼山州德昌縣工業集中區分散式風電項目，首台風機吊裝近日順利完成。這是目前四川省已完成吊裝的葉輪直徑最大的風電機組，也是四川省首個分散式風電項目。
德昌縣工業集中區分散式風電項目，選址德州街道大坪村，總裝機容量15MW，建設3台5.0MW－195型風力發電機組；建成後預計每年可輸出清潔電能2917.5萬千瓦時，對助力地方經濟具有重要意義。
該項目安裝東方風電自主研製的G5000-195雙饋型風力發電機組，機組葉輪直徑195公尺，是目前四川省已完成吊裝的葉輪直徑最大的風電機組。該機組採用平台化設計，單機容量覆蓋4.65MW/5MW/5.5MW，風輪直徑172公尺/183公尺/195公尺/200公尺，適用於平均風速5m/s－6.5m/s的低風速區域。
東方風電總部位於四川省德陽市。接下來，該企業將堅持有序銜接，加快推進項目實施落地，力爭本月底實現併網發電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言