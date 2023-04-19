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陸工信部：加快建設先進製造業集群
中國大陸工業和信息化部部長金壯龍在上海調研時表示，將加快建設一批世界級先進製造業集群。
中新社報導，據大陸工信部消息，4月14日至17日，金壯龍赴上海市調研推動製造業高質量發展。金壯龍先後到航空、船舶、汽車、電子信息、能源裝備、醫療裝備等領域製造業龍頭企業，詳細瞭解企業產品研發、技術突破、生產運營、市場開拓、國際合作等情況。 「中國製造業發展正處於一個重要關口」，金壯龍強調，要統籌推進短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈；瞄準高端化、智能化、綠色化發展方向；調整優化重點產業鏈布局，加強規劃引導和政策指導，支持各地發揮優勢、打造特色、實現良性互動，加快建設一批世界級先進製造業集群。
金壯龍提出，技術創新是企業提升競爭力的關鍵，要加快突破標誌性產品和關鍵核心技術，化點為珠、串珠成鏈、形成生態；健全全鏈條協同創新體系，支持以企業為主體構建製造業創新中心等新型研發平台；在推廣應用上下大功夫，加大首台套、首批次、首版次應用政策支持力度，豐富和擴大應用場景。
金壯龍還表示，製造強，企業必須強。龍頭企業要充分發揮主力軍作用，對標國際先進水平，爭創世界一流企業；廣大中小企業要堅持專精特新發展方向，力爭在強鏈補鏈穩鏈中發揮更大作用。
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