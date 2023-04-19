強化布局 跨國企業掌門人密集訪滬

「距離我上次來到中國已經過去了幾年的時間，很高興能再次見到老朋友們。」Luminar Technologies創始人兼首席執行官奧斯汀·羅素（Austin Russell）在其公司17日於上海舉辦的媒體見面會上表示。

中新社報導，Luminar Technologies由羅素在17歲時創辦，如今已成為一家全球性的汽車技術公司，致力於用高性能雷射雷達等創新技術為全世界的車輛行駛安全保駕護航。羅素當天宣布，公司將在上海設立中國總部。

「根據現有客戶的發展趨勢，我們預計2028年，在中國行駛的車輛中，會有100萬輛以上裝載Luminar雷射雷達。我們立足中國、服務中國，未來幾年，Luminar將在中國市場進行一系列重要投資，以支持這個世界上最大的汽車市場。在上海成立中國總部，是實現我們願景邁出的第一步。」羅素說。

在中國調整優化疫情防控措施之後，跨國企業的高管們密集訪華；上海是跨國企業地區總部集聚之地，是這些掌門人必到的一站。 凱捷集團首席執行官艾曼·額扎特（Aiman Ezzat）、集團首席策略和發展官費爾南多·阿爾褔雷茲（Fernando Alvarez）等高層日前亮相上海，首次訪華的他們與中國管理團隊、客戶進行了面對面交流。

凱捷是一家有著56年悠久歷史的歐洲IT諮詢和服務公司，早在1997年就進入了中國市場，2005年，集團將中國定為全球優先發展的市場。

額扎特表示，凱捷亞太和凱捷中國在集團戰略規劃上處於重要位置，身處當下複雜的全球市場，他為凱捷中國過去幾年所取得的良好業績感到自豪。未來，中國市場將會顯示出更迅猛的加速發展態勢，這需要每一位凱捷同事更重視創造，為客戶提供更有價值的服務。 奧的斯公司將其全球規模最大的研發中心設在了上海，專注於智能化、數位化及可持續的電梯技術研發，奧的斯董事會主席、首席執行官兼總裁朱蒂（Judy Marks）近期訪滬時透露，該中心的諸多創新成果已擴展應用於全球市場。

「匯豐對上海未來發展抱有高度信心，對上海有著長期承諾和投入，堅信上海可以持續吸引外資，不斷取得新的發展成就。」匯豐控股有限公司行政總裁祈耀年在上海表示，匯豐將持續強化在滬業務布局，為新產業發展提供金融支持，積極參與上海國際金融中心建設。