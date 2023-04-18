工總會晤宋濤 苗豐強：兩岸應有蠻多合作空間

工總理事長苗豐強十八日傍晚在北京釣魚台國賓館會晤大陸國台辦主任宋濤，宋濤盛讚工總會員對大陸的經濟建設做出重要的貢獻，也希望工總的訪問「不虛此行」。苗豐強則表示，希望在ECFA和兩岸23個協議之下，兩岸經貿有更多合作的可能。他說，台灣對大陸經濟依賴很大，但應該還有蠻多合作空間。

宋濤表示，很高興與工總訪問團見面相識，他代表中共中央台辦、國務院台辦歡迎該團到大陸參訪。今年是落實中共廿大精神，推進中國式現代化建設的開啓之年。大陸全面貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，落實新時代中共解決台灣問題的總體方略。大陸將堅持一個中國原則、九二共識、堅決的反對台獨分裂行徑和外來的干涉。積極的推動兩岸關係和平發展，推動兩岸融合發展，要團結台胞一起共同實現民族復興和祖國統一。

宋濤話鋒一轉稱，長期以來台灣工業總會堅持九二共識，積極參與兩岸合作與交流，推動兩岸關係和平發展，為兩岸經濟的發展，特別是為大陸經濟的發展，做出了貢獻。他知道，工總有70%的會員，在大陸都已投資發展，「你們所做出了重要的貢獻！」

他說，在新冠疫情平穩轉換之後，台灣工業總會積極響應國台辦的呼籲，第一時間就率團來大陸參訪，體現了工總重視兩岸的合作，重視兩岸交流，願意推動兩岸關係和平發展的意願。「我們對此高度讚賞和充分的肯定」。

宋濤表示，工總十八日上午已去工信部參訪，過兩天要到江蘇（昆山）與江蘇地方政府與有關人士進行訪問，相信此行能有收獲，一定會有不虛此行的感覺。

苗豐強表示，很高興三年來第一次踏上這塊土地，工業總會在這三年都沒有率團來訪。他介紹，工總是台灣最大工業組織，這個組織有10萬家的會員，會員GDP佔台灣的37%，台灣35%的人口都是會員的員工。那這十萬多個廠商裡，在中國大陸投資的，就佔了7萬家。目前台胞在大陸投資大概有十二萬家，大概7萬家都是工總的會員。

苗豐強感謝台辦過去對工總會員的協助。他表示，有今天這樣成績，要代表工總跟向宋濤與所有辛苦的台辦人員，對工總會員的幫忙表示感謝。他說，兩岸關係緊密，加強合作交流，共同發展，自不在話下。去年台灣對中國大陸的貿易有2700多億（美元，下同），其中大概1800億是自台灣出口，大陸有810億是進口到台灣，這個數字是蠻大的。因此，兩岸沒有說不交流、不合作的理由。

苗豐強指出，台灣對大陸的經濟依賴性非常大，而且應該說，還有蠻多合作的空間。但這幾年兩岸之間的合作受疫情和政治的影響。新冠疫情是一個，政治是一個；疫情是病毒跟人類的抗爭，另一是人跟人的對立，這是「這幾年我們看到的蠻嚴重的一個問題」。

他說，病毒還可以人將病毒打敗，但是兩岸人對人的對立，造成相當大的危險和危機。不過就算在這種情況之下，兩岸的經貿還是應維持相當緊密的關係。就是兩岸在應該在九二共識的基礎之下，這是非常重要的，兩岸簽署包含ECFA在內的23項協議，給工商界23條高速公路，也可說是23座橋梁，所以兩岸才可以繼續的交流，與互相合作。他引述中共總書記習近平的話說，希望兩岸同胞相向而行，攜手並進。他認為兩岸的地緣相近，血緣相同，文化相通，兩岸經貿應有更多合作的可能。