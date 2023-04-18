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陸外長秦剛通話以巴外長 表態願為和談「提供便利」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務委員兼外長秦剛17日分別與以色列、巴勒斯坦外長通話，表示願為雙方和談提供便利。（新華社）
大陸國務委員兼外長秦剛17日分別與以色列、巴勒斯坦外長通話，表示願為雙方和談提供便利。（新華社）

近期以巴衝突局勢升溫，大陸外長秦剛17日分別與以色列、巴勒斯坦外長通話，當中提到沙烏地阿拉伯與伊朗復交「樹立對話化解分歧的典範」，也表示鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，更強調願為雙方和談「提供便利」。

據大陸外交部官網消息，秦剛向巴勒斯坦外長馬立基（Riad Malki）表示，近期巴以衝突加劇、緊張局勢升級，大陸高度關注，已推動安理會舉行磋商，並同國際社會密切溝通，努力推動局勢降溫。他指出強烈譴責違反聯合國有關決議的言行，支持巴以雙方以「兩國方案」為基礎儘快恢復和談，並表態願為此發揮積極作用。

馬立基則表示感謝大陸支持巴勒斯坦民族自決並獨立建國，並提到堅定支持一個中國原則，反對外部勢力以人權等為藉口干涉中國內政。

而對以色列外長科恩（Eli Cohen）通話時，秦剛則提到，大陸對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控，各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行，根本出路是恢復和談，落實「兩國方案」。他強調，「做正確的事情永遠都不晚。中方鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利」。

秦剛指出，大陸在該問題上沒有任何私利，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。他並強調，沙烏地阿拉伯和伊朗前不久通過對話恢復外交關係，樹立了對話化解分歧的典範。希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。

科恩則表示，以方致力於推動局勢降溫，但這一問題短期內似難以得到解決。以方重視大陸影響力，高度關注伊核問題，期待大陸發揮積極作用。

秦剛 巴勒斯坦

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