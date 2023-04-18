西部陸海新通道 重慶開工

重慶市沙坪壩區17日舉行西部陸海新通道重點項目集中開工活動。現場，總投資170億元（人民幣，下同）的17個項目集中開工，涵蓋基礎設施建設、大宗商品貿易、冷鏈物流基地、現代鄉村產業等多個領域。

中新社報導，17個項目將助力重慶不斷拓展西部陸海新通道覆蓋面和影響力。其中，重慶公運公鐵聯運中心（A區）項目建成後就將為中歐班列、渝甬班列、渝穗班列等國際班列提供集裝箱周轉、集結的場地，形成鐵路運輸與公路運輸的接駁點，打造功能齊全的多式聯運綜合服務平台。項目占地258畝，總投資5.3億元，助力重慶國際物流通道發展。 總投資約73.3億元的國際物流城「一帶一路」核心區片區開發項目，建設內容包括片區路網、東盟特色商品貿易產業園、通道數字經濟產業園、梁灘河百里生態畫廊示範段、國際物流城地標等工程，將助力國際物流城建設成為「服務全球供應鏈的國際樞紐、展示內陸開放成果的門戶窗口、產城景整合發展的現代化新城」。

此外，依託中老班列、陸海新通道及重慶鐵路口岸優勢資源打造的「中老大宗商品貿易中心項目」，將重點開展老撾石材、煤鐵等大宗商品，以及白糖、茶葉、香米等老撾特色農副產品的進口貿易、國內貿易業務。項目成熟運營後，預計可實現年進出口貿易額約6億元。