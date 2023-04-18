尋商機博感情 兩岸文化交流夯

儘管兩岸官方仍處於緊張僵持狀態，但兩岸民間交流動力持續上升。在16日一場由江蘇省台辦與常州市政府舉辦的「『兩岸情』 常州．台灣攝影交流展33周年」活動上，除了台灣攝影家之外，還能見到許多台灣村里居民、青商會成員，透過這類民間文化活動到大陸看看，希望從中尋求商機與拓展生活經驗。

常州市文聯黨組書記、主席舒文表示，由常州、台灣兩地攝影家郎靜山、湯思泮、翁庭華和湯德勝共同發起的常州．台灣「兩岸情」攝影交流活動，迄今已舉辦33年，赴台參展作品從常州攝影家擴大至江蘇省攝影家，再到全大陸，從台灣中部地區開始到現在也已經全台各地皆有。

常州．台灣兩岸攝影展靈魂人物、世界華人攝影學會副會長翁庭華表示，台灣跟大陸相當具有關聯性，因為台灣祖先幾乎從大陸過來，為維繫雙方情感，所以連續33年舉辦兩岸攝影交流活動。「我認為這是有意義的。一般交朋友需要一段時間相互了解，但如果通過攝影交流，很快能夠有交集，所以當時就想到利用攝影方式讓兩岸民眾情感交集，增加互相了解。我們就是以朋友的心態，但這30多年來已經像『親兄弟』一樣了」。

值得注意的是，活動現場不只有文化人士，還能見到許多地方商會、里長的身影。新北三重市青商成員柯智寶表示，由於政治因素，現在如果要以社團名義到大陸參訪不太容易。這次是因新北市議員媒介，才讓地方青商會有這樣的交流機會。

柯智寶說，「我們都想看看大陸實際狀況，交流的動力我想是雙方面的。」他認為，除卻政治以外，地方上都還有聯繫，所以是以地方分會來。從事食品業者的他表示，此行同時也想來大陸尋找商機，並關注大陸疫後經濟發展的機會。「其實我們就是來尋求商機，畢竟這邊有這麼大的市場。」

另一位隨團來參加交流活動的是三重永安里里長黃麗伃也說，這次是因為議員邀請而來。因為自己作為里長比較關心民生治理方面，這次來到大陸會特別注意街道、路面、電線管理等生活面的細節。他認為常州的生活品質還不錯，大陸民眾素質也在提升中。從居民環境可以觀察一地是否興盛，他認為台灣可以從中學習。