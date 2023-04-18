兩岸標準共通 福建續徵集

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建加快質量強省建設，探索兩岸標準融合發展新路。福建省市場監督管理局表示，第二批兩岸標準共通試點項目已開始徵集。

中新社報導，兩岸標準共通進入「快車道」。福建省市場監督管理局相關負責人表示，截至目前，在工業、農業、服務業、社會事業領域累計發布兩岸共通標準達62項，在人工智能、新能源、鄉村振興、養老、社會治理等領域開展了第一批25個兩岸標準共通試點。

近日印發的「福建省質量強省建設綱要」提出了新要求，聯動實施質量、標準、品牌強省戰略，不斷提升福建產品、工程、服務質量。

「綱要」強調，支持組建貿易標準聯盟，推進RCEP等國際標準研究，推動更多國際國內標準組織工作機構落戶福建，打造國際標準化交流平台；強化技術性貿易壁壘應對，推進「同線同標同質」和內外貿一體化發展；推動一般性產品、服務標準逐步由市場自主制定。

在提升標準技術支撐能力方面，「綱要」要求，到2025年，新增主導和參與制定修訂國際標準、國家標準、行業標準1800項，制定地方標準300項，新增符合市場和創新需求的團體標準500項、自我聲明公開的企業標準3.3萬項，標準化服務業基本適應福建經濟社會發展需要。

福建 車道

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