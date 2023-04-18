3千億美元商機 陸美妝攻東盟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國化妝品國際合作論壇16日在北京昌平舉辦，論壇上發布「RCEP化妝品市場研究報告（東盟篇）」。報告顯示，2022年中國與東盟化妝品貿易額達12.3億美元。其中，中國向東盟地區出口9.2億美元、進口3.1億美元。

中新社報導，報告指出，東盟被列入全球化妝品行業重點開發的未來市場已成共識。預計到2025年，其市場規模將超過3000億美元，年復合增長率高於已進入飽和期的歐美市場。因此，東盟是中國化妝品產業「出海」的一個重點市場。 　　

根據報告，2022年中國向東盟出口的第一大品類為美容護膚品，出口額為3.67億美元，同比大幅上升，增長82.8％；其次為其他個人護理品，出口額為3.35億美元，較2021年翻一番；再次是頭髮護理類產品，出口額為1億美元，同比增長26.8％，增速有所放緩；口腔護理類產品出口額為9221萬美元，同比增長62.3％；香水類出口額最小，為1890萬美元，同比增長達到70.9％。

報告建議，中國美妝企業要利用好規則政策，從自身優勢出發，強化與東南亞國家的進出口，共同促進美妝產業的交流互通。同時，要注意新零售手段，利用好跨境電子商務政策。

化妝品 北京 頭髮

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