智能製造夯 廣交會2天66萬人

作為有史以來規模最大的一屆廣交會，第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行。本屆廣交會第一期主要展出電子及家電、照明、車輛及配件、新能源等領域的產品，參展企業中有不少是高新技術企業。開幕兩天來，廣交會客流已超66萬人次。

中新社報導，本屆廣交會上，廣東智意機器人科技有限公司不僅推出兩款旗艦機型掃地機器人，還展出一款搭載人工智能信息處理系統的商用掃地機器人，主要適用於面積較大的公共環境，讓使用者能更大程度地解放雙手。

面對國際貿易新趨勢、市場新需求，本屆廣交會新設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品3個新展區，以及智慧生活、銀髮經濟、檢測和防護用品3個新專區。一批載人和運輸無人機、電動汽車、自動駕駛小巴等產品紛紛亮相，吸引不少境外採購商進行體驗，現場科技風濃郁。

首次參展廣交會的開沃新能源汽車集團，攜純電車型SKYWELL620尊享版亮相展館。該集團副總裁黎明稱，今年第一季度SKYWELL海外銷量超過3000輛，今年希望藉助廣交會平台，進一步開拓歐盟、俄羅斯及中東等市場。

不少中國參展企業在智能製造領域邁出了堅實的步伐。河北唐山中陶實業有限公司展出了新一代漩沖結構掛牆馬桶。據瞭解，該公司自建全新數智化工廠，實現無塵作業、機器人噴釉。「我們公司產品倉儲集成5G通信技術、智能機器人堆垛系統等，實現從產成品入庫到發貨全流程的智能化、自動化」。

該公司副總裁秦明稱，中國衛生陶瓷行業正實現從「製造」向「智造」的跨越，進一步降本增效，提升市場競爭力。

在本屆廣交會上，海爾智家分別針對中東、東南亞、歐洲等地區的氣候和用戶喜好的特點，推出相應的空調產品。 「去年，海爾智家海外逆勢增長10.3%。滿足用戶差異化需求和堅持在海外自主創牌，是制勝法寶」。海爾海外電器產業有限公司副總裁張慶福介紹，海爾埃及生態園奠基、卡薩帝在泰國落地首個智慧家庭體驗中心......這些「全球造」、「全球賣」的布局正不斷激活市場增長潛力。

「製造業企業要做好差異化發展，俄羅斯、巴西、印度等國家和地區都是未來合作的重點」。正在廣州出席廣交會相關活動的遼寧大學校長余淼傑指出，企業要向新興工業國家發力，政府應出台更多配套政策，提供更多的服務平台，推進企業實現出口目的地多元化。

與此同時，余淼傑對中國外貿形勢表示樂觀，「發展經濟最重要的是人來人往，今年廣交會開幕兩天的客流量累計超過66萬人次，說明其它國家和地區對中國經濟復甦的重視，企業應該增強信心」。