北京瞭望／通縮非典型 經濟有變局

中國大陸經濟再度走到十字路口，是左轉右轉，是向北向南，由兩個時間點來決定，一是4月18日大陸國家統計局發布會，公布首季宏觀經濟數據；一是預定4月底中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。

大陸經濟的十字路口，本來是觀看經濟是強復甦還是弱復甦，由之討論經濟政策的調整方向，但突然出現一場通縮大討論，扭轉了各方注意力，可能包括中共高層的注意力。

有關大陸經濟步入通縮的議論，去年就零零星星地有預測，這次爆發爭論，來自一位特立獨行經濟學家的議論，再由大陸國家統計局的物價數背書，通縮之議轟然而起，但很短時間內反對聲音也轟然而起，甚至有「八大經濟學家反通縮論」的說法，於是通縮之爭，成了大陸經濟是否轉折、中共經濟政策是否轉向的觀察點。

所謂通貨緊縮，主要與通貨膨脹相對，經濟學較一致定義，是經濟進入特殊環境，貨幣供應收緊，市場供大於求，銀根收緊。錢更值錢，物價下跌，消費下降。通常認為，通膨引致金融和經濟危機，通縮引致經濟衰退甚至蕭條，於是通縮比通膨更可怕。

點燃通縮之爭的，是中國社科院教授劉煜輝，他十天前在華夏基金「策略會」上提出最新研判，直言大陸經濟正滑落「衰退的象限」，其主要判斷來自大陸央行的流動性大增，卻阻止不了通縮加速，還說據大陸央行數據，14億大陸人有7億人負債，剔除老人小孩接近全民負債了。也即高強度貨幣信用，仍不能阻止經濟滑向通縮。

四天後大陸國家統計局公布3月物價指數，以居民消費者物價指數（CPI）跌出18個月的新低，及生產者物價指數（PPI）連跌六個月且降幅擴大，引來驚呼，通縮真的來了，然後是支持通縮者的各種分析，接著就有多位經濟學家出來反對通縮論。另一可留意的現象，是經濟界有爭論，民間有關注，但官方官媒保持沉默。

所謂通縮之爭，雙方各有所據，包括數據和理論依據，糾結其間，難以拔出，特別是圍繞通縮有諸多奇特經濟現象，所以通縮被稱為「具有中國特色的通縮」、「非典型性通縮」等。其中被經濟學者點出的奇特經濟現象，還有三大金句，首先一個是「富人通縮，窮人通膨」，據說是經濟學家李迅雷總結的，意思是大陸富人身在通縮，他們不花錢，他們要炒的東西也價格狂跌，代表性是汽車、房屋、奢侈品；而大陸窮人收入不增反降，他們要用的東西價格日升，如食品特別是糧價。

另外兩個金句，一是「國外滯脹、國內通縮」，這較易理解，歐美之前面臨著通膨威脅，現可能進入滯脹階段，而大陸在進入通縮。另一金句是「瘋狂放水，超額儲蓄」，那意思是人行印鈔機轟鳴，經濟學家說過去14個月M2增加人民幣37兆元，其中最近兩個月增加9兆元，大約增發逾人民幣40兆元貨幣，卻沒有通膨反現通縮；同時居民儲蓄存款在狂增，去年住戶存款增加人民幣17.8兆元，今年第1季再增人民幣9.9兆元。

通縮之爭仍未停歇，向經濟學家討教，有三個預測，首先是通縮不會得到官式認定，自1988年搶購風潮以來，當局即將通膨立為鬥爭對象，但35年來一次也沒有認定過通膨，通縮也是一樣；其二，通縮問題是無法否認，但這次通縮真是非典型性的，但其結果是有殺傷性的，那就是衰退的風險。理論上大陸經濟應進入復甦周期，但現實中大陸經濟還在萎縮甚至可能出現衰退。

其三，政策定變。大陸國家統計局的數據，會反射出中共中央政治局4月經濟會的判斷和決策。人大閉幕一個多月，新班子在沿用李克強的調控思路，4月底的政治局會議，李強極可能提出新主張，但那主張是什麼，政策如何變，只能「拭目以待」。