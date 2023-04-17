特斯拉上海因安全事故砍員工獎金 員工不滿求助馬斯克

集微網消息，特斯拉員工在剛剛過去的周末被告知工廠計劃削減員工的績效獎金，這讓員工感到不滿，開始在推特等網絡平台向公眾和特斯拉CEO馬斯克求助。

據路透社今（17）日報導，上周末百度貼吧等社交媒體上出現一批主題相同的貼文，這些發文者許多自稱特斯拉員工，正訴諸季度績效獎金縮水的情況，另有員工使用推特給馬斯克和他的母親的帳號留言。馬斯克隨即在SpaceX即將發射火箭的推文下留言，「請關心一下特斯拉上海廠廠線員工的績效（獎金）被任意釦減的情況」。

有兩位員工向路透社透露，他們的主管上周末通知他們季度獎金會被削減，這個獎金一般是按業績給的。至於獎金被扣的原因，據特斯拉員工透露，主管提到安全事故的因素。幾則線上貼文聲稱，上海廠員工因此事故而遭到不合理處分。

3月28日，特斯拉及其CEO馬斯克遭到股東起訴，指控他們誇大其電動汽車自動駕駛和全自動駕駛技術的有效性和安全性。

2月16日，在NHTSA強製召回超36.2萬輛配備全自動駕駛測試版軟件的特斯拉汽車，原因是這些汽車在十字路口可能不安全。特斯拉已表示默許召回，但不同意NHTSA的分析。