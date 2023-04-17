香港今起發送14萬張免費機票 吸引陸客赴港旅遊

為吸引更多大陸民眾赴香港旅遊，香港機場管理局聯合香港航空、國泰航空與香港快運等三家航空公司，17日起，將陸續發放中國大陸往返香港的免費機票，共計14萬張，期望加速香港旅遊業復甦腳步。

香港機場管理局2020年時，曾向香港當地航空公司購入50萬張機票，作為疫情間支持航空業的紓困措施。如今，這50萬張機票將免費發送給各地旅客。

據北京商報報導，香港機場管理局攜手國泰航空、香港航空、香港快運等業者，推出「飛遇世界大賞」機票贈送計畫，預計發放50萬張免費機票，其中有14萬張免費機票專門保留給大陸旅客，盼能重新吸引陸客回流香港。

17日起，香港航空與攜程、飛豬、同程、去哪兒等四家大陸線上旅遊網站合作，預計以「買一送一」形式，販售3萬多張由大陸往返香港的免費機票，且票券日期涵蓋即將到來的「五一」連假，以及端午與「十一」等連續假期。

同一天，國泰航空也將展開第一階段活動，進行從大陸起航、飛往香港的免費機票抽獎登記，共計有8萬多張的抽獎機會，旅客可以選擇從14個城市出發，包括：北京、上海、成都、重慶、武漢、廈門、福州、杭州等地。第二階段活動預計於4月24日至30日展開，從香港飛往海外國家的抽獎登記，共有26個目的地國家可以挑選。

香港快運的免費贈票活動預計8月展開，期待將旅遊熱潮延續至暑假，屆時將有2萬多張從大陸往返香港的免費機票，採取先到先得的方式發放。

自今年初以來，香港當局已推出許多促銷活動，除了藉此刺激當地消費、振興經濟，也期望入境旅遊人數能儘快重回疫情前水準，加速旅遊業復甦腳步。

此次發放的免費機票數量雖然有限，但仍成功提升大陸民眾赴港意願。上觀新聞指出，根據攜程網站數據顯示，截至4月14日，大陸今年「五一」連假出境機票預訂量，目的地以香港為最多，顯示香港成為大陸遊客出境旅遊的熱門目的地。